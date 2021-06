KRITISK: Frank Lidahl (venstre) er ikke fornøyd med Henrik Lundes opptreden på Twitter. Her sammen Terje Walther, speaker på Ranheim Stadion, fotografert i 2018. Foto: Bjørn S. Delebekk

Ranheim-sjefen vil sende varsel mot NFF-leder: − Forventes større grad av respekt og raushet

Ranheim-sjef Frank Lidahl er sterkt kritisk til oppførselen til fotballforbundets seksjonsleder Henrik Lunde på Twitter. Lunde selv sier han har fulgt forbundets retningslinjer.

Publisert: Oppdatert i går 14:25

– Jeg finner det rimelig å gjøre toppledelsen i NFF oppmerksom på hvordan en av deres mellomledere oppleves i sosiale medier. Uavhengig av sak, det forventes større grad av respekt og raushet fra en NFF-leder som velger å delta i ordskiftet. Min mening er at Lunde bidrar til å splitte i sin iver etter å kommentere og «vinne» ordskiftet, sier Frank Lidahl til VG.

20. juni skal det stemmes over en mulig norsk boikott av fotball-VM i Qatar på et ekstraordinært ting og den siste uken har det vært temaet for flere diskusjoner på Twitter hvor ansatte i Norges Fotballforbund (NFF) har vært involvert. Blant dem er Henrik Lunde, seksjonsleder for klubb og aktivitet i forbundet.

Lidahl var blant flere som reagerte på en melding fra Lunde sendt fredag kveld, hvor Lunde, som svar på en annen tweet, skrev: «Og wooops så var ikke døde arbeidere så viktige lenger for nå et fotballens sjel vi skal redde? Komigjena...».

– Ledere generelt, og NFF er intet unntak, må ha følgere og tillit, og troverdighet er avgjørende. Lunde er etter min mening på tynn is og da vil jeg med vennlig oppriktighet spørre NFF om vi kan ha en slik leder ansatt i en organisasjon, som skal tjene folket, klubbene og alle som er glad i norsk fotball, sier Lidahl videre.

Lidahl skrev lørdag morgen på Twitter at han hadde større forventninger til folk i NFF og fulgte opp med en ny melding søndag formiddag. «Min vurdering av denne framferden oppsummeres i et varsel og sendes NFF. Hvil deg nå, Lunde», skriver Lidahl.

Henrik Lunde mener på sin side at den betente Qatar-debatten er blitt for lite faktabasert, og hadde ikke fått med seg Lidahls varsel om varsel før VG tok kontakt.

– Det er fritt frem for ham å gjøre det, men jeg synes det er pussig å gå på person og ikke sak. Alle får vurdere diskusjonene som har vært på sosiale medier, jeg får ikke gjort så mye med det. Jeg har hatt fokus på å gå på sak og ikke person, og bare bedt om begrunnelser. At folk velger å gjøre noe annet, det får være opp til dem, sier Lunde.

Søndag morgen skrev Lunde at han opplevde den siste tiden som en hetskampanje mot seg, og svarer at han ønsker en faktabasert debatt på spørsmål om hva motivasjonen hans er for å kaste seg inn i nett-diskusjonene.

Han er også blitt utsatt for en rekke personkarakteristikker, én bruker meldte blant annet at det var et «fortjent hat» rettet mot NFF-lederen.

– Det blir en sidedebatt om at vi i NFF styrer og manipulerer, med klassisk konspiratorisk tankegang. Ordbruken mot min ordbruk er også ganske sterk, og da blir det helt komikveld, sier Lunde.

les også Boikott-forkjemper får ikke delta på NFFs infomøte: – Vi finner det ikke naturlig

Han forklarer hvordan NFF har retningslinjer for opptreden i sosiale medier, og sammenligner de med vanlig høflighet og folkeskikk.

– Med tanke på reaksjonene du har fått: Synes du at du har fulgt disse retningslinjene den siste tiden?

– Absolutt, sier Lunde.

Alf Hansen, direktør for utvikling og aktivitet i NFF, sier følgende om Lidahls utspill:

– Jeg tror vi alle er tjent med en saklig tone i denne debatten. I NFF har vi retningslinjer for sosiale medier for å ivareta blant annet dette. Det er tidlig å kommentere selve varselet som vi ikke har fått.

PS! Ranheim, som spiller i Obos-ligaen, vedtok å støtte boikott av Qatar-VM i mars. Tidligere denne uken kom det frem at styret har endret syn i lys av rapporten fra Qatar-utvalget ledet av Sven Mollekleiv og klubben har kalt inn til et ekstraordinært styremøte for å vurdere klubbens standpunkt før fotballtinget.