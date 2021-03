Kommentar

Altfor mange baklengsmål i viktige kamper

Av Knut Espen Svegaarden

KAOS: Norske forsvarsproblemer – et kjent fenomen gjennom mange år. Her fra kampen mot Tyrkia lørdag kveld. Foto: Geir Olsen

Ståle Solbakken (53) har arvet et spennende norsk landslag. Men han har også overtatt et lag som har slitt med den defensive delen av spillet sitt – i mange år. Spørsmålet blir når – eller om – det er mulig å gjøre noe med.

Dagen etter 0–3 «hjemme» mot Tyrkia er det mange som skal mene mye om både Ståle Solbakken og landslaget. Det renner over av ironiske meldinger på sosiale medier, litt latterliggjøring, litt «hva var det jeg sa»-holdning, noen spark til pressen som hausser opp et lag som aldri presterer.

Alt er egentlig som det pleier når Norge taper.

Jeg har til og med fått noen mailer om hvor lang tid jeg gir Solbakken før jeg skriver at han bør gi seg ...

Konklusjoner kommer raskt i internett anno 2021.

Noen av oss får prøve å beholde roen, se på dette i et litt større perspektiv enn kun «mars 2021». EM 2024 er, for eksempel, et mer realistisk og konkret mål enn VM 2022.

Det er liten tvil om at Ståle Solbakken har arvet et talentfullt lag – offensivt. Det hjelper imidlertid lite så lenge det defensive ikke fungerer. Men forsvar og angrep henger sammen. Alexander Sørloth skjøt i stolpen – Tyrkia scoret på en corner to minutter senere. I stedet for 1–1, sto det 0–2.

Sånn sett er idretten brutal.

Og de offensive spillerne må også ta sin del her.

Men at Norge sliter i den defensive delen av spillet, mot motstandere på Norges nivå eller bedre, det er ikke noe nytt. I avgjørende kvalifiseringskamper, har Norge en tendens til å slippe inn to mål eller flere i samtlige kamper.

Da blir det ikke mange sluttspill.

Dette er avgjørende kamper i kvalik til EM og VM siden 2013, under landslagssjefene Per-Mathias Høgmo, Lars Lagerbäck og Ståle Solbakken:

* 0–3 mot Slovenia borte i 2013.

* 0–2 mot Italia hjemme i 2014.

* 1–5 mot Kroatia borte i 2015.

* 1–2 mot Italia borte i 2015.

* 1–2 mot Ungarn borte i 2015.

* 0–3 mot Tyskland hjemme i 2016.

* 1–2 mot Tsjekkia borte i 2016.

* 0–2 mot Nord-Irland borte i 2017.

* 0–6 mot Tyskland borte i 2017.

* 1–2 mot Spania borte i 2019.

* 3–3 mot Sverige hjemme i 2019.

* 2–2 mot Romania hjemme i 2019.

* 1–2 mot Østerrike hjemme i 2020.

* 1–2 mot Serbia hjemme i 2020.

* 0–3 mot Tyrkia hjemme i 2021.

Ikke alle disse resultatene er katastrofe, men det er likevel en fæl rekke, med mange baklengsmål, mange av dem i avgjørende kamper for å komme til mesterskap.

Både Høgmo, Lagerbäck – og nå Solbakken – har selvsagt sett at norsk landslagsfotball har et problem her. Men ingen av dem har klart å gjøre noe med det. Det de har sendt på banen duger mot nasjoner som Gibraltar, San Marino, Malta og Færøyene. Men problemene blir straks synlige mot bedre motstand.

Brede Hangeland, den siste i rekken av norske stopper-bautaer, er hentet inn for få orden på det som skjer inne i egen 16-meter, hvordan spillerne skal plassere seg på dødballer, hvordan avstandene til hverandre skal være.

Han har ingen kopi av seg selv der, heller ingen som minner om Rune Bratseth, Henning Berg, Tore Pedersen, Erland Johnsen eller Ronny Johnsen – stoppere som først og fremst ryddet unna.

Så lenge Norge ikke har den type spillere i dag, så tror jeg det må tenkes annerledes på midtbanen. Jeg ville lagt Patrick Berg som et mye tydeligere anker, for bedre å beskytte stopperne, enn tilfellet var mot Tyrkia.

Solbakken og Hangeland har de spillerne de har, jeg ser ingen midtstoppere som definitivt er bedre enn de som er tatt ut. Og det er talent der, Stian Gregersen har mye av det som skal til for å bli en topp stopper.

Spørsmålet blir hvor mye Gregersen og de andre klarer å ta til seg læring på så kort tid.

For tiden er et problem for Solbakken. Tre kamper på en uke, uten å en gang ha hilst på spillerne først.

Presset er på før møtet med Montenegro, en kamp Norge må vinne – hvis VM-håpet skal tennes igjen.