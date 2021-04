MØTES IGJEN: Zinedine Zidane og Jürgen Klopp var i godt humør før Champions League-finalen i 2018. Da vant Real Madrid. Nå møtes de for første gang igjen. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Klopp overrasket med klubb-svar: − Real Mallorca ville vært fint

Liverpool-manager Jürgen Klopp (53) er sjalu på det spanske været, men blir neppe trener i Sør-Europa med det første.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Her er alle våre oddstips!

Flere spanske journalister ville høre hva Klopp tenker om å trene et lag i Spania en gang i fremtiden – i forkant av tirsdagens Champions League-kvartfinale mot Real Madrid.

På spørsmål om hvilken klubb av Real Madrid, Barcelona og Atletico Madrid som hadde passet best, kom Liverpool-sjefen med en uventet replikk.

– De er alle gode lag. Jeg ville passet dem alle, håper jeg. Det eneste problemet mitt er at spansken min er veldig dårlig. Dere ville ikke likt å ha meg her i Spania med min svake spansk. Og alle de klubbene har gode trenere. Men Real Mallorca ville vært fint, sa Klopp og lo.

Slik reagerte Klopp på å møte Sir Alex Ferguson:

Da hadde han nok neppe det sportslige i tankene. Real Mallorca spiller nemlig på nivå to i Spania. For øyeblikket ligger de på opprykksplass til La Liga.

Klopp tenkte nok mer på klimaet på Mallorca. Tyskeren la ikke skjul på sin begeistring over temperaturen i Spania.

Han fikk spørsmål om han kunne tenke seg å trene Real Madrid en gang.

les også Riises dom: Fabinho fantastisk i en taktisk perfekt kamp

– Hvis jeg ser tilbake på karrieren min og kun har trent tre klubber (Mainz, Borussia Dortmund og Liverpool), ville ikke det vært så ille, eller hva? Jeg ville ikke angret på det. Men når vi gikk ut av flyet, angrer jeg på at jeg ikke bor her. Været her er så mye bedre. Dere er velsignet, svarte Klopp og smilte godt.

Onsdag: 149 millioner i Vikinglotto - spill her

Liverpool-manageren fikk også en rekke spørsmål om han var på utkikk etter revansje mot Real Madrid, etter 1–3-tapet i Champions League-finalen i 2018.

– Livet er ikke slik. Jeg tror ikke på sånn, men det ville vært fint om vi gikk videre. Real Madrid er et utrolig lag, og vet nøyaktig hva som kreves, sa Klopp.

DRAMA: Denne situasjonen var den store snakkisen etter Real Madrids triumf mot Liverpool i Champions League-finalen i 2018. Mohamed Salah ble skadet i denne duellen med Sergio Ramos. Foto: GENYA SAVILOV / AFP

Tidligere mandag snakket Real Madrid-manager Zinedine Zidane varmt om både Klopp og Liverpool.

– Det er et komplett lag. De er veldig sterke og veldig solide, sa Zidane.

– Klopp er en dyktig trener. Han har mye erfaring, sa Zidane om trenerkollegaen.

Zidane ville ikke kommentere ryktene om en mulig overgang for Mohamed Salah til Real Madrid.

– Siden han ikke er vår spiller, kommer jeg ikke til å svare på det.

les også Ødegaard fikk «trøst» av Klopp etter ydmykende tap

VGs tips: Real Madrid-Liverpool

*Finalemotstanderne fra 2018 møtes i kvartfinalen. Real Madrid vant den kampen, Liverpool vant Champions League året etter.

*Liverpool har slitt med å få fart på sakene og står med seks tap på de ti siste kampene i Premier League. De spilte nok på seg selvtillit mot Arsenal, men med skadeproblemer i midtforsvaret kan det bli tøft mot Real Madrid.

*Det spanske hovedstadslaget har variert mye inneværende sesong, og fikk en grusom start på Champions League. Den siste tiden har de imidlertid karret seg inn i gullkampen i La Liga – og etter to år med exit i åttedelsfinalen, øyner de nå muligheten for en ny semifinale.

*Den første av to sluttspillkamper er ofte litt avventende og preges i større grad av taktikk enn frislipp offensivt. Totalt sett virker under 2.5 mål som et fornuftig spill.

Spillestopp er 20.55 tirsdag. Kampen vises på Viasport 1 og Viaplay.