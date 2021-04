GODSET-SJEF: Henrik Pedersen er trener for Strømsgodset. Foto: Fredrik Varfjell, NTB

Godset-ledelsen behandlet varsel mot trener om harselas med kvinnelig journalist

DRAMMEN (VG) En episode der Strømsgodset-trener Henrik Pedersen skal ha omtalt en kvinnelig journalist ble behandlet av klubbledelsen i det såkalte rasisme-varselet. Styreleder Ivar Strømsjordet betegner det som en «flåsete» kommentar i et forsøk på humor.

Mandag kveld ga Strømsgodset-styret trener Henrik Pedersen (43) full tillit etter å ha mottatt varsel om rasisme fra dansken mot en person i klubben. Tirsdag bekreftet interesseorganisasjonen NISO overfor VG at ytterligere syv spillere har varslet om episoder med Pedersen.

Nå får VG opplyst at også en kvinnelig journalist skal ha blitt omtalt i forbindelse med en av episodene som er varslet om til Godset-ledelsen. Episoden skal ha funnet sted under en treningsleir i Spania i fjor.

VG får forklart at den kvinnelige journalisten skal ha intervjuet mørke personer i Godset-leiren og at Pedersen skal ha sagt til andre i klubben – inkludert personen som varslet først – at det nok var fordi hun ønsket noen «niggerbodies».

– En flåsete kommentar

Henrik Pedersen har ikke besvart VGs henvendelse i forbindelse med denne saken. VG har i tillegg vært i kontakt med hans advokat, Erik Flågan.

Flågan har fått oversendt påstandene i denne saken, men foreløpig ikke kommentert dem.

Styreleder Ivar Strømsjordet forteller følgende:

– Det jeg kan si, er at den episoden i Marbella er et av de punktene som varsler har brakt over til oss. Det var en situasjon der nede i forbindelse med et intervju hvor Henrik Pedersen nok har vært litt flåsete i kommentarene sine. Dette uttrykket «niggerbodies», hvis det er sagt, er det slett ikke bra, så vi har ønsket å få en oppklaring av det, sier Strømsjordet til VG og fortsetter:

– Pedersen tar sterkt avstand fra det. Vi har snakket med mange aktører i og rundt klubben. Vi har ikke grunnlag for å konkludere med at det uttrykket har blitt brukt. Det er påstand mot påstand. Vi har ikke andre opplysninger som bekrefter at det har blitt brukt. Det var nok en flåsete kommentar i et forsøk på å være morsom som slo feil.

– Hva synes du om at den kvinnelige journalisten blir harselert med på den måten?

– Det har jeg ikke noen vurderinger på, hvordan hun føler det. Etter det vi har forstått, var det ikke noe som ble kommunisert direkte til journalisten.

– Men det ble sagt fra Pedersen at hun ønsket seg noen i Godset, uansett om det var «niggerbodies» eller ikke?

– Det var en flåsete kommentar i forlengelsen av intervjuet hun hadde med personer i Godset. Jeg vil ikke gå noe mer inn på det.

– Det har skjedd mye i tiden etter at dere gikk ut med pressemeldingen mandag kveld. Står dere fortsatt bak Pedersen?

– Ja, vi har ikke fått noen opplysninger i dag som vi ikke er kjent med i går. Så det er ikke grunnlag for å endre beslutningen vi kom med da.

– Hvis det kommer reaksjoner nå på det Pedersen har sagt om den kvinnelige journalisten, hvordan vil dere håndtere det?

– Hvis jeg får nye opplysninger som jeg ikke var kjent med i går, vil vi vurdere det og se hva det eventuelt er. Det har vært mye i mediene, men jeg har ikke fått noen nye opplysninger.

– Og da er den kommentaren, som du omtaler som «flåsete» av Pedersen om den kvinnelige journalisten, tatt med i beslutningsgrunnlaget?

– Ja, den kommentaren i Marbella har vi gått gjennom.

– Ser du fortsatt på Henrik Pedersen som Godset-trener i 2021?

– Ja, det er ikke noe nytt der.

Redaktør reagerer

VG har orientert den aktuelle journalisten om denne saken. Hun henviser til sin redaktør for kommentar.

Hennes sjef forteller at han har hørt snakk om episoden da VG ringer og spør hvordan han opplever at en av hans kvinnelige ansatte skal ha blitt omtalt på denne måten.

– Hvis det er tilfellet, er det ikke bra. Da tilhører det en ukultur som jeg trodde tilhørte en annen tid og som burde vært ryddet opp i. Dette skjedde jo ikke i går, sier sjefredaktøren til VG.

Pedersen har hele tiden benektet å ha vært rasistisk. Mandag kveld skrev han en mail til VG hvor han hevdet seg «100 prosent renvasket for anklager om rasisme» av klubben.

Videre skrev dansken blant annet:

«I forlengelsen av ledelsen i Strømsgodsets melding i dag er det viktig for meg å uttrykke min glede over at jeg er renvasket for de alvorlige anklager om rasisme som er blitt fremsatt av en ansatt i klubben. Jeg har personlig ikke vært i tvil om at anklagene var grunnløse, og at jeg ville bli renvasket».

Kort tid før kom klubbstyret med følgende kunngjøring:

«I denne utredningen er det avdekket uheldige episoder som styret tar på største alvor. Dette er adressert og vil bli håndtert internt».

«Styret i Strømsgodset Toppfotball har full tillit til Henrik Pedersen som hovedtrener og opplever ikke at han har utvist rasistiske holdninger mot ansatte i klubben».

Onsdag er det gjennomført møter mellom styreleder og spillergruppen til Strømsgodset. På kvelden er det varslet ekstraordinært styremøte i klubben.