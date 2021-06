JUBEL: Caroline Graham Hansen og Barcelona jubler for finaleseieren i Champions League 16. mai. Nå vil samtlige kamper i turneringen bli sendt gratis de neste to årene. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT / TT NYHETSBYRÅN

Strømmetjenesten DAZN har kjøpt kvinnenes Champions League til 2025

Den internasjonale strømmetjenesten DAZN har sikret seg rettigheten til UEFA Women’s Champions League de neste fire årene. Samtlige kamper vil bli sendt gratis på YouTube i to år.

Av Christina Paulos Syversen

– Vi gleder oss veldig til å få lov til å vise alle kampene våre lett tilgjengelig og over hele verden. Det er et kjempebra steg i riktig retning, sier Barcelona-stjernen Caroline Graham Hansen til VG.

Hun er ambassadør for strømmetjenesten som nå er rettighetshaver for kvinnenes Champions League frem til 2025.

DAZN har kjøpt rettighetene til turneringen i store deler av verden og skriver i en pressemelding at de «ønsker å gjøre en stor investering i å løfte interessen for sporten». Det innebærer blant annet følgende:

En avtale med YouTube som gjør at samtlige kamper de to første sesongene sendes helt gratis på DAZNs YouTube-kanal.

De to påfølgende årene vil 19 av 61 kamper vises gratis på YouTube. De resterende kan sees på DAZNs egen strømmetjeneste.

– Jeg tror det vil hjelpe mye at kampene er tilgjengelig gratis. Nå har det vært et problem at folk ikke har klart å finne linkene som sender kampene, sier Graham Hansen, som selv scoret i Champions League-finalen da Barcelona ble mestere 16. mai:

– Jeg tror det kommer til å være med å gjøre idretten vår enda mer verdsatt.

DAZN skal produsere alle kampene selv og planlegger å forbedre produktet – blant annet med flere kameravinkler, økt kvalitet på produksjonen og mer redaksjonelt innhold rundt kampene. Akkurat hvordan det skal gjøres og hva mer redaksjonelt innhold betyr, er ikke opplyst om per nå.

Det er ikke bare rettighetshaveren som er ny når Champions League sparkes i gang igjen til høsten.

Formatet er nytt med gruppespill i stedet for utslagsrunder fra start og premiepotten til deltakende lag mangedobles.

– Formatet blir likere det vi kjenner fra herresiden og det tror jeg blir veldig bra. At premiepottene er blitt større er også viktig, sier Barcelona-stjernen.

– Det er et kjempesteg i riktig retning. Det gjør at de mindre klubbene slipper å gå i minus på å delta og det er attraktivt å være med i turneringen fra start av – at man ikke må komme et visst stykke for å gå i null, men faktisk tjener penger. Det er utrolig bra.