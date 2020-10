TUNGT TAP: Alexander Sørloth, her i duell med Nico Elvedi. Foto: UWE KRAFT / POOL

Marerittuke for Sørloth og RB Leipzig: Tapte igjen

(Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig 1–0) Nok en gang gikk Alexander Sørloth (24) målløs av banen. RB Leipzig maktet ikke å slå tilbake etter ydmykelsen mot Manchester United. Og nå venter PSG.

Dette var kampen der RB Leipzig skulle - og måtte - slå tilbake etter nedsablingen på Old Trafford, av flere grunner:

Champions League-tapet i midtuken var ydmykende nok i seg selv, men tidligere lørdag gjorde et Erling Braut Haaland-løst Borussia Dortmund jobben mot Arminia Bielefeld, og Bayern München slo Köln uten Robert Lewandowski.

Og neste kamp for RB Leipzig er mot den franske giganten PSG.

Fasit for RB Leipzig etter denne uken er to tap, 0–6 i mål for og imot og ikke lenger på toppen av tabellen.

Det var ingen enkel oppgave som ventet Julian Nagelsmann & co. på Borussia Park. Borussia Mönchengladbach kom rett fra 2–2 mot Real Madrid. De ledet lenge 2–0 i den kampen, men kollapset mot slutten og endte opp med å bare ta med seg det ene poenget:

Men de kollapset ikke mot RB Leipzig.

Spilte hele kampen

Det var lenge en ganske traust kamp preget av mange frispark, lavt tempo og få sjanser. Helt til det plutselig smalt fra hjemmelaget.

Borussia Mönchengladbach rullet nydelig opp, og det hele endte med en perfekt avslutning fra Hannes Wolf. Patrick Herrmann la ballen til rette inne i Leipzig-boksen, og med innsiden av foten bøyde Wolf ballen vakkert i det lengste hjørnet.

Foto: SASCHA STEINBACH / POOL / EPA POOL

Ikke mange minuttene etter hamret Alassane Plea ballen i tverrliggeren med en suser av et skudd.

Nagelsmann var tydelig misfornøyd nede på sidelinjen og gjorde en haug av bytter i andre omgang. Alexander Sørloth, som fikk sjansen fra start i sin andre Bundesliga-kamp på rad, fikk imidlertid spille hele kampen.

Nordmannen fikk bare to ordentlige muligheter til å score sitt første i den hvite drakten:

Den første etter et innlegg, men Mathias Ginter i Mönchengladbach-forsvaret gjorde en strålende jobb ved å blokkere Sørloths avslutning.

Den andre kom etter en corner. Sørloth vant duellen mot Marcus Thuram, som ikke er like hodesterk som sin legendariske far Lillian (tidligere Barcelona- og Juventus-forsvarer, journ.anm.), men Sørloth headet ballen like over mål.

TØFFE TAK: Alexander Sørloth gikk i fryktelig mange tøffe dueller på Borussia Park. Foto: Martin Meissner / Pool AP

Nære assist

Sørloth åpnet kampen friskt med flere gode involveringer. Han var blant annet svært nære en målgivende pasning da han satte fart mot vertenes forsvar, spilte 45 grader ut og fant danske Youssef Poulsen.

Angrepsmakkerens avslutning ble imidlertid mesterlig reddet av Yann Sommer i Mönchengladbach-målet.

Dermed endte det med 1–0-seier for Mönchengladbach, og RB Leipzig er nå to poeng bak Bayern München, et lag som sjeldent gir fra seg topposisjonen i Bundesliga.

Og om fire dager venter Paris Saint-Germain.

Publisert: 31.10.20 kl. 20:22

