TILBAKE: Her annonserte Frode Kippe at han la opp som fotballspiller. Nå er han tilbake. Foto: Solberg, Trond

Frode Kippe (42) gjør comeback for Lillestrøm

Det bekrefter sportssjef Simon Mesfin overfor Romerikes Blad.

For mindre enn 10 minutter siden

– Vi har noen utfordringer blant våre forsvarsspillere. For å unngå at det blir et problem for oss resten av sesongen, velger vi å registrere Frode som spiller nå, sier Simon Mesfin til avisen.

Etter 20 sesonger i Lillestrøm annonserte Frode Kippe at han ga avsluttet spillerkarrieren forrige sesong.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Det ble til slutt 441 kamper i Eliteserien for Frode Kippe, som fikk oppleve at klubben rykket ned i hans hittil siste sesong som spiller.

Nå kan han få være med på å ta klubben opp igjen. Lillestrøm er fire poeng bak ligaleder Tromsø etter å ha slått dem 3–0 sist:

Gultrøyene ligger på opprykksplass – med ett poeng ned til Sogndal og fem poeng ned til Ranheim med én kamp til gode.

Kippe har etter spillerkarrieren jobbet som spillerutvikler. 42-åringen blir delvis permittert den neste måneden.

– Frode har holdt seg i god form, og han har trent med laget en del når vi har manglet midtstopper. Med den erfaringen han har, mener vi at dette er den beste løsningen nå. Det er ikke mulig å melde noen andre inn i spillertroppen, sier Mesfin til Romerikes Blad.

Frode Kippe spilte nylig treningskamp for LSK-reservene mot HamKam 2. Da holdt gultrøyene nullen.

TILBAKE: Her annonserte Frode Kippe at han la opp som fotballspiller. Nå er han tilbake. Foto: Trond Solberg

Publisert: 03.11.20 kl. 11:49