Medier: Manchester United-direktør Ed Woodward trekker seg

Ifølge talkSPORT har Manchester United-lederen trukket seg som klubbdirektør. Det skjer samme kveld som Super League ser ut til å rakne.

Av Mats Arntzen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Informasjonen er foreløpig ikke bekreftet fra offisielt hold.

Journalister som følger Manchester United tett, fra både The Times, The Guardian, ESPN og The Athletic, har omtalt nyheten.

Vise-styrmannen skal gi seg ved utgangen av året, melder mediene.

Ifølge flere britiske medier har Chelsea bestemt seg for å trekke seg fra omstridte Super League – bare to dager etter at de ble med.

Kort tid etterpå ble det rapportert at også at Manchester City følger etter.

Saken oppdateres.