MILAN-MØTE: Jens Petter Hauges agent Atta Aneke møter Milan-ledelsen onsdag. Foto: Jonathan Moscrop / Sportimage/PA Images

Hauge-agent i møte med Milan – her er sjefens beskjed

Agenten til Jens Petter Hauge (21) møter AC Milan-ledelsen onsdag. Treneren vil ikke svare om fremtiden.

Publisert: Nå nettopp

Agent Atta Aneke bekrefter til VG at han er på plass i Milano for å besøke sin klient, og at han også skal møte Milan-toppene Paolo Maldini og Frédéric Massara.

– I forbindelse med at jeg besøker Jens Petter, er det naturlig at jeg også benytter anledningen til å møte klubben, sier Aneke.

VG er kjent med at det er planlagt mer formelle møter mellom Hauge-klanen og den italienske storklubben ved sesongslutt for å vurdere spillerens posisjon og et mulig utlån neste sesong.

Flere klubber har vist interesse for å sikre seg nordmannen på en låneavtale, men for øyeblikket opplyser en Milan-kilde til VG at et utlån er «utelukket».

På spørsmål fra VG om hva som er planen for Hauge til sommeren, svarer Milan-trener Stefano Pioli:

– Dette er ikke tidspunktet for å snakke om fremtiden.

Da Hauge kom inn fra benken og utlignet mot Sampdoria for halvannen uke siden, kunne man forventet at han kom til å bli belønnet med mer spilletid.

Men i de to kampene etter det vellykkede innhoppet har nordlendingen blitt sittende på benken gjennom hele kampen.

– Vi er storfornøyd med hvordan Jens har gjort det. Vi er storfornøyd med utviklingen, men vi er en stor klubb og det er stor konkurranse i hans posisjon, sier Pioli til VG og fullfører:

– Han gjør det bra og må fortsette sånn.

Når Milan tar imot Sassuolo på San Siro onsdag kveld, forventes Hauge igjen å starte på benken. Ifølge Gazzetta dello Sports forventede lagoppstilling er det Ante Rebic som starter på venstrekanten.