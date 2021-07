TEMPERATUR: Det var stor tenning da Vålerenga og Lillestrøm spilte 2–2. Her Mads Hedenstad Christiansen og Aron Dønnum. Foto: Terje Bendiksby

Bakke slår tilbake mot Dønnum: − Smålig

VALLE (VG) (Vålerenga - Lillestrøm 2–2) Uttalelsene til Vålerengas Aron Dønnum etter derbyet får LSK-trener Geir Bakke til å reagere.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg kjenner jeg blir litt forbanna når jeg hører slike uttalelser. Istedenfor å skyte etter oss, burde de heller konsentrere seg om å ikke slippe inn mål på de får angrepene de får imot, sier Geir Bakke til VG.

Uttalelsene som får Lillestrøm-treneren til å reagere er disse:

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Vi møter et dårlig lag. Et dårlig fotballag. De har to sjanser som de scorer på, så kjører vi over dem. Vi klarer å score to mål og har flere sjanser hvor vi burde vunnet kampen, sa Dønnum til Eurosport etter kampen.

les også Brennhete Dønnum kom inn og reddet Vålerenga

Bakke utdyper hvorfor han reagerer som han gjør.

– Vi er et nyopprykket lag som har seks-sju spillere på banen som ikke har spilt på dette nivået før. Da synes jeg man skal holde seg for god til å uttale seg på den måten. Det er smålig, spesielt når vi berømmer Vålerenga for å gjøre en god fotballkamp. Å få den dritten der tilbake er unødvendig, påpeker en tydelig irritert Bakke.

Geir Bakke likte ikke det han fikk høre av Vålerenga-spilleren etter kampen. Foto: Terje Bendiksby

Treneren poengterer at Lillestrøm har vist mer enn nok denne sesongen til å slippe å få slike uttalelser mot seg.

– Vi har vist at vi kan styre kamper og være gode både i etablert og i kontringsfasen av spillet. Men i dag var Vålerenga bedre. De er en gullkandidat, mener han.

Thomas Lehne Olsen ler da han blir konfrontert med Dønnum.

– Det får han mene. Vi ligger ikke langt bak på tabellen, og har mindre kamper spilt. Tabellen lyver ikke. Dønnum kom inn og endret kampen for Vålerenga, og er en god spiller. Det er vel egentlig det jeg kan si om saken, sier LSK-kapteinen.

les også Lehne Olsen roses etter sterk start: – Ganske komplett

Spissen satte den andre scoringen bak Vålerenga-keeper Kristoffer Klaesson like før pause. Selv var han usikker på om han var i offside.

– Jeg tok en lang bue mellom stopperne deres. Det var deilig da jeg så at det ikke ble vinket. Det er fint at det går den veien også, for det er ikke alltid jeg har vært på riktig side, slår han fast.

Nyopprykkede LSK har nå gått imponerende seks kamper på rad uten tap, og står med 17 poeng på ti kamper. Mange peker på formasjonsendringen til 3–4–3 som nøkkelen for suksessen. Lehne Olsen mener mange faktorer har spilt inn.

– I dag har vi litt flyt med oss, men det har vært en sterk sesongstart om vi ser bort fra de to første kampene. Jeg synes vi har tatt steg hele veien, men med et så ungt lag er det ikke rart det svinger litt. Vi skal bygge oss gradvis sterkere, men at det er en spennende stall, er det ingen tvil om, sier hedmarkingen.

Thomas Lehne Olsen står nå med imponerende åtte scoringer på ti kamper denne sesongen. Her jubler han for 2–0 like før pause. Foto: Terje Bendiksby

Bakke forklarer den sterke sesongstarten med en spillergruppe med sterk mentalitet, og som drar i samme retning.

– De som har vært med en stund drar ungkalvene etter seg, og det jobbes knallhardt hver dag. Vi må regne med at vi vil gå på snørra fremover, men vi må tørre å være offensive og dristige i hodet. Vi vil prege kamper på våre premisser, og den intensjonen hadde vi i dag også, sier Bakke, før han raskt legger til:

– Men vi ser i dag at vi har en lang reise foran oss. Vi er nyopprykket. Det er mange som skal ha en bratt læringskurve. Vi er glade for de seirene vi har tatt, men vi har en del å ta tak i.