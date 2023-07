TIL MANCHESTER: Inter-keeper André Onana skal være på vei til Manchester United.

Medier: Manchester United enig om Onana-overgang

Manchester United ser ut til å ha sikret seg ny sisteskanse. Inter-keeper André Onana (27) skal reise til Manchester i dag, ifølge medier.

Kameruneren selges til United for 578 millioner kroner pluss tillegg som gjør at den totale summen kan øke til 623 millioner kroner. Det skriver blant andre Sky Sports og BBC.

United håper å få med seg keeperen på treningsleiren i USA som avsluttes 31. juli. Fabrizio Romano melder at 27-åringen lander med fly i England senere tirsdag.

Anerkjente Romano melder også at Onana vil signere på en kontrakt som strekker seg til ut med opsjon på ytterligere ett år.

Dermed ser det ut til at den tidligere Ajax-keeperen gjenforenes med Erik ten Hag, og erstatter David de Gea som har voktet buret på Old Trafford i 12 år.

Kontrakten til De Gea gikk ut 30. juni og partene ble ikke enige om en fornyet kontrakt.

Onana spilte for Ajax i syv og et halvt år før han i juli i fjor signerte gratis for Inter. Etter bare ett år for en italienske storklubben går turen tilsynelatende til Premier League, og Champions League-finalen mot Manchester City kan ha vært hans siste kamp for «I Nerazzurri».

