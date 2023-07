PREGET: Caroline Graham Hansen ba om unnskyldning etter tiraden etter VM-kampen mot Sveits.

Derfor følte Graham Hansen seg «tråkket på i ett år»: − Var uenig

AUCKLAND (VG) Caroline Graham Hansen har vært misfornøyd med landslagssjefens valg. Nå er Hege Riise usikker på om spilleren vil være en del av landslagsprosjektet over lengre tid.

– Det knytter seg til at jeg for ett år siden ble tatt ut av kapteinsteamet, som noe av det første Hege gjorde. Det var jeg også uenig i, forklarte Caroline Graham Hansen da hun overraskende dukket opp på pressetreffet dagen etter utblåsningen til pressen.

I utgangspunktet var det bare Hege Riise, Guro Reiten og Vilde Bøe Risa som skulle stille på møtet.

Nå forklarer landslagssjefen hvorfor hun tok Hansen ut av kapteinsteamet.

– Vi kom inn med tanker om hvordan vi ønsket å bygge det, og ønsket en endring i antall og personer, forklarer Riise etter spørsmål fra Aftenposten.

Kort tid etter at Hege Riise tok over landslaget fra Martin Sjögren og fiaskoen i EM, besøkte Riise og assistenttrenerne Monica Knudsen og Ingvild Stensland kapteinsteamet.

De ville ta en prat om hendelsene og finne ut hva som var læring fra EM i England.

Etter de møtene ble det bestemt at Graham Hansen mistet rollen som visekaptein. Den tok Ada Hegerberg over.

Hansen sa tirsdag at hun har følt seg tråkket på i ett år, og at hun trodde at hun hadde opparbeidet seg en viss respekt på landslaget.

– Det siste året har jeg bare tatt imot, sa hun blant annet i tiraden.

Selv har ikke Riise opplevd særlig til misnøye fra stjernespilleren.

– Vi har fra før jul, synes jeg, hatt fine samtaler. Litt om spillet, litt om kampene jeg har sett hun har spilt og litt refleksjoner rundt det. Jeg synes vi har hatt en fin dialog fra før jul, sier Riise til VG.

– Føler du deg ekstra truffet av ordene som da kom fra spilleren?

– Nei, sier hun.

BER OM UNNSKYLDNING: Her er Caroline Graham Hansen og Hege Riise på vei inn til pressekonferanse på hotellet i Auckland.

NRKs fotballekspert Elise Thorsnes utdyper hvilken rolle Hansen hadde under den svenske treneren:

– Hun hadde en stor rolle under Sjögren, med god grunn. Hun presterte veldig bra og var visekaptein. Jeg tenker at det kanskje er noe av de tingene som har endret seg, og at hun ikke har den posisjonen i gruppen lenger.

– Hvorfor har hun ikke det under Riise?

– Hun var ute en periode med skade. Det er andre som har vist seg og tatt mer tak og vist gode lederegenskaper. Jeg håper det er grunnen, at det er andre som har vist seg å være gode ledere, sier Thorsnes.

Onsdag stilte Graham Hansen skolerett foran pressen og ba om unnskyldning for tiraden dagen før. Riise har akseptert unnskyldningen og ser fremover.

– Betyr det at hun er med på kampen mot Filippinene og blir her med dere?

– Ja, det er ikke noe annet vi har tenkt. Hun har blottlagt seg her og gjør det samme overfor spillerne. Hun er oppriktig lei seg for sine følelsesmessige utbrudd, ikke bare nå, men også litt tilbake i tid. Det aksepterer jeg.

Hun kan derimot ikke svare på om Graham Hansen vil fortsette å være en del av landslaget over tid.

– Det er så langt frem i tid. Det er hennes vurdering. Vi skal i videre samtaler. Det er ikke noe grunn for at dette ikke blir en suksesshistorie. Vi fikk en krasj, nå må den nullstilles og så jobber vi videre fremover, sier Riise.

«STERKERE SAMMEN»: Riise erkjenner at Norges slagord har manglet i praksis. – Vi har ikke levert akkurat på det, sier hun.

– Er det et stort nederlag om en av stjernespillerne til Norge ikke vil fortsette å være en del av prosjektet?

– Det er vanskelig å svare på nå, sier Riise til Adressa.

– Hva gjør du for at dette ikke skaper intern splid ved at hun nå får lov til å være med videre?

– Så lenge «Caro» ber om unnskyldning, både utad og innad ... Vi er en profesjonell gjeng som ønsker å oppnå det samme. Unnskyldninger aksepteres, sier Riise.

Hun får støtte av Vilde Bøe Riisa.

– Vi tilgir «Caro», absolutt. Vi er et lag og vi står sammen som et lag. Det er naturlig at man får en utblåsning av og til, og vi må bare ta det som et lag, sier Risa.