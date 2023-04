SLITER: Arsenal-kaptein Martin Ødegaard var skuffet etter uavgjortkampen mot West Ham.

Eksperter i krangel etter Arsenal-trøbbel: − Du er i «koko-land»

På én uke har Arsenal avgitt fire poeng. Det kan koste Martin Ødegaard (24) og lagkameratene ligatittelen.

Ifølge analysebyrået Opta er Manchester City favoritter (65,6 prosent) til å vinne Premier League, etter at Arsenal har spilt 2–2 mot både Liverpool og West Ham.

London-klubben har tidligere ledet med åtte poeng, men nå er City bare fire poeng bak. Erling Braut Haaland (22) og lagkameratene har én kamp mindre spilt.

I tillegg skal lagene møtes onsdag 26. april. Dermed trenger ikke Pep Guardiolas menn hjelp fra andre for å kunne løfte Premier League-trofeet for femte gang på seks sesonger.

Arsenals sviktende resultater førte til en opphetet meningsutveksling på Sky Sports søndag ettermiddag.

– Hvis Arsenal avslutter på 2. plass vil det fortsatt være en utrolig sesong, kommenterer Gary Neville.

– Nei, det vil det ikke være, Gary. Glem det. Du er i «ko-ko-land», svarte tidligere Manchester United-kaptein Roy Keane.

– De har gått fra 5. plass (i fjor), forsøkte Neville å skyte inn – uten å bli hørt.

– 2. plass vil ikke være en suksessfull sesong. Det vil være en fryktelig sesong hvis de avslutter som nummer to. Det vil være en enorm skuffelse hvis de ikke vinner Premier League, mener Keane.

Rødtrøyene har ikke vunnet Premier League på 19 år. Fra 2017 til 2022 hadde Arsenal seks strake sesonger utenfor topp fire i serien.

KOLLEGER: Roy Keane og Gary Neville er ofte uenige.

Ødegaard, som scoret sesongens 11. Premier League-mål mot West Ham, maner til ro selv om et behagelig forsprang er nær innhentet.

– Vi må huske at vi fortsatt er på toppen av tabellen og har alt i våre egne hender. Vi må ha samme tankesett, den samme innstillingen, for å vinne neste kamp, uttalte Ødegaard etter 2-2 mot West Ham.

Disse oppgjørene gjenstår i tittelkampen:

Det samme tenker Pål Lydersen. 57-åringen er den eneste andre nordmannen som har spilt for Arsenal.

– Det tetter seg til. Det er en psykologisk spennende avslutning. Det kan fort endre seg med så få kamper igjen. Én glipp av City, så kan det gå andre veien. Men mentalt har City kanskje et lite tak på det, sier Lydersen til VG.

– Hvor mye har psykologi å bety i fotball, slik du minnes det?

– Enormt mye. Når du er i en gli i et lag, er det utrolig hva du klarer å få til. Det har veldig mye å si. I perioder er det helt fantastisk. Når du kommer litt ut av det, er det veldig frustrerende. Nå føler jeg ikke at de har gått på noen blemme, men det er så lite som skal til. Jeg tror likevel at de fortsatt kan klare det.

EKS-ARSENAL: Pål Lydersen følger fortsatt med på gamleklubben. Her er sørlendingen avbildet i Kristiansand.