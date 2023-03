DISKUSJONER: Ståle Solbakken i prat med Alexander Sørloth underveis i kampen mot Georgia.

Solbakken fikk spørsmål om egne vurderinger: − Ingen grunn til å bytte

BATUMI (VG) (Georgia – Norge 1–1) I pressesonen etter kampen fikk Ståle Solbakken (55) flere spørsmål om de taktiske vurderingene underveis i kampen, men landslagssjefen mener at det ikke var så mye han kunne gjort annerledes.

– Vi vurderte å bytte, men så kom vi inn i det igjen og fikk kontroll på det. Da så vi ingen grunn til å bytte.

Det svarer den norske landslagssjefen på NRKs spørsmål om hvorfor han valgte å vente helt til det 77. minutt, til tross for at Norge mistet grepet på kampen.

Alexander Sørloth sendte Norge i føringen etter et kvarter, men Georgia kjempet seg tilbake og utlignet etter en forsvarsfeil i andre omgang.

– Allerede mot slutten av første omgang føler jeg vi begynner å gjøre dumme ting. Vi spiller litt for vanskelig og skal gjøre ting litt for pent istedenfor å gjøre det enkelt og la de løpe, som vi gjorde i starten. Da får vi mye rom. Vi sluttet litt med det, sier Martin Ødegaard til VG – og fortsetter:

– I andre omgang blir det mer lange baller, vi slutter å spille oss ut bakfra der en periode og det blir mer duellspill, mer åpent, mer «Hawaii», som vi vil unngå. De får kampen litt inn der de vil, vi klarer ikke å fortsette med det vi gjorde.

Også ekspertene er kritiske til det Norge leverte utover i kampen.

– Jeg er skuffet nå. Etter første omgang så det lyst ut, så går vi opp i limingen etter pause, sier tidligere landslagstrener Egil «Drillo» Olsen i TV 2s studio.

– Ja, vi bør vinne kampen. Men vi kunne også tapt den. Georgia har også noen sjanser på 1-1, så på en dag hvor alt går imot, hadde vi tapt. Vi levde farlig en stund, sier Kjetil Rekdal i VGTVs studio.

På VGs spørsmål om hvorfor Norge mistet grepet på kampen, svarer Ståle Solbakken slik:

– Det blir alltid vanskelige perioder borte i disse landskampene her. Det må vi klare å ri av, sånn er det, det går ikke på skinner i 90 minutter. Nå gjorde det det i 45, men så blir det litt urolig. De gjør noen grep og jukser med kantene sine. Når vi mister noen enkle baller, går ballen direkte ut på deres kanter og da er det full fart den andre veien. Det er jo deres styrker. Vi var litt for dårlige med ballen.

– Hvilke motgrep vurderte du?

– Å få tak i ballen igjen, gjøre færre feil og kjøre lengre angrep.

– Det ble en del «Hawaii». Er du enig?

– Ja, enig. Det var Hawaii i 12-15 minutter.

Solbakken svarer deretter på NRKs spørsmål om valget om å ikke bytte tidligere. Etter å ha svart at de «ikke så noen grunn til å bytte», resonnerer han seg frem til at det kun var én spiller som kunne vært tatt av tidligere:

– Holmgren Pedersen ville vi ikke ta ut på grunn av farten med tanke på at «Kvaradona» la seg så langt ut. Vi ba ham holde igjen. Vi så ingen grunn til å bytte midtstopperne. Den indre midtbanetreeren fungerte bra. Ola Solbakken gjorde en veldig god kamp. Sørloth var farlig, kom til sjanser hele veien. Så er det spørsmål om «Moi» kanskje skulle fått hvilt noen minutter før, men det er i så fall det eneste.

På pressekonferansen noen minutter tidligere fikk han også spørsmål om det samme.

– Det er vanskelig å se hvem vi skulle byttet med tanke på at vi gjenerobret kampen.

I kampen mot Spania sist gjorde Solbakken fire bytter på en gang. Da slapp Norge inn to mål kort tid etterpå. TV 2s journalist påpeker at Solbakken umiddelbart etter kampen forsvarte byttene på venstresiden, hvor spesielt Fredrik Bjørkan hadde en lite heldig involvering på 3–0-målet til Spania, mens han var mer kritisk dagen derpå.

– Det var ikke som at jeg ikke så at Fredrik Bjørkan var litt uheldig, men hvis du har noen kommafeil så kaster vel ikke sjefen deg over bordet med en gang. Alle i hele Norge så at Fredrik Bjørkan hadde et dårlig bytte, men så skal jeg liksom hamre ham litt til, liksom? Det var ikke som at jeg ikke så det, men jeg har ikke noe behov for å tråkke ham ned i gresset, som sikkert noen andre har, svarer Solbakken.