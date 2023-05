Guro Reiten scoret for Chelsea søndag.

Reiten scoret i viktig Chelsea-seier – styrer mot sin fjerde strake ligatittel

Chelsea vant skjebnekampen mot Arsenal med 2-0 og kan bli seriemester i den engelske superligaen søndag kveld. Guro Reiten scoret det første målet i kampen.

Med tre nye poeng blir Chelsea seriemester om Manchester City slår byrival Manchester United senere søndag. Da vil det skille fem poeng med bare én runde igjen. Om United vinner vil tittelkampen leve helt inn til siste spark på ballen.

Da vil det skille to poeng foran den siste runden der Chelsea møter Reading borte, mens United har Liverpool på bortebane. Chelsea jakter sin fjerde ligatittel på rad. Trolig vil det holde også med uavgjort i siste runde for Chelsea. De har mye bedre målforskjell enn United.

Etter mye Chelsea-press i starten av kampen skled Reiten Chelsea i ledelsen mot Arsenal etter 20 minutter. Før pause doblet Magdalena Eriksson for vertene. Et kvarter ut i annen omgang fikk Arsenal straffespark, men Katie McCabe skjøt utenfor.

Dermed unngikk Chelsea å avgi poeng på hjemmebane denne sesongen med elleve av elleve seirer. Reiten har scoret åtte mål i ligaen.

Reiten og Maren Mjelde startet begge for Chelsea, mens Frida Maanum spilte fra start for Arsenal. Med seier hadde Arsenal fortsatt hatt teoretisk mulighet for å vinne tittelen, men nå er håpet ute.