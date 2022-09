Kristiansund brøt VIFs drømmerekke - Strandberg av med skade

(Kristiansund - Vålerenga 3–2) Kristiansund feiret vilt etter at Amidou Diop stoppet Vålerengas lange rekke uten tap på overtid.

– Det er så crazy. Det var et viktig mål for oss. Jeg elsker det, sier Diop til Discovery+.

– Vålerenga er et solid og sterkt lag.

Vålerenga hadde en tung vår, men siden 0–1-tapet for Bodø/Glimt i juni hadde Oslo-klubben vunnet åtte og spilt to uavgjorte. Det satte Kristiansund en stopper for etter deres ellevte cornerforsøk i kampen. Amidou Diop stanget innlegget til Sebastian Jarl i mål.

– Det er skuffende, sier Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo til Discovery.

Seieren gjør at Kristiansund har seks poeng opp til Sandefjord på kvalikplassen. Vålerenga er nummer fem.

– Alle kamper blir som en finale for oss nå, sier Diop.

En annen nedtur for Vålerenga var at landslagsbautaen Stefan Strandberg (32) så ut til å pådra seg en strekk i baksiden av låret - dagen før Norge-sjef Ståle Solbakkens uttak til Nations League-kampene mot Slovenia (24. september) og Serbia (27. september)

Strandberg har vært en viktig brikke i forsvaret etter at Ståle Solbakken tok over som landslagstrener ved jul 2020. Etter en løpeduell tidlig i andreomgang tok Vålerenga-stopperen seg til baklåret og måtte byttes ut.

FIKK BEHANDLING: Stefan Strandberg på Vålerenga-benken tilsynelatende med smerter.

– Det er jo kjempedumt for Solbakken. For Strandberg har vært den mest stabile midtstopperen. Østigård har også vært bra, men han har også blitt loset trygt av Strandberg. Det er en klar svekkelse hvis han er ute, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen på kanalens nettsider.

Det så derimot tidlig ut til å bli en fin Nordmøre-tur for Vålerenga. Gjestene tok ledelsen etter bare to minutter da Odin Thiago Holm hamret inn en volley fra 5–6 meter etter corner. Kristiansund svarte med samme corner-mynt kun seks minutter senere da Brynjólfur Willumsson var overlegen i luften.

Resten av omgangen ble jevnspilt. I pausen var Fagermo svært oppgitt over intensiteten i eget lag. På spørsmål om hva som ble nøkkelen i andreomgang, svarte han strengt:

– Skjerpe oss. Forferdelig skuffende førsteomgang. Det går ikke an å stå og gå når man spiller fotball.

Budskapet så ikke ut til å nå gjennom til spillerne. Kristiansund tok kommandoen og fikk betalt etter 63 minutter. Sander Erik Kartum, som spilte en god kamp på midtbanen, stormet frem på en kontring og tryllet frem en perfekt ball til Faris Pemi som kunne skli inn 2–1.

Vålerenga bedret seg utover i omgangen og utlignet til 2–2 ved Leonardo Zuta som scoret med et langskudd. Men på overtid smalt det bak gjestens keeper Magnus Sjøeng.