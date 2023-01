Southampton - Aston Villa ble stoppet på grunn av drone

Premier League-kampen ble stanset i nesten ti minutter like før pausen.

Årsaken var at en drone fløy over St. Marys Park. Etter 40 minutter avbrøt dommer Michael Salisbury oppgjøret i et par minutter, mens Aston Villa gjorde seg klar til å slå et frispark.

Etter drøyt ti minutters pause, kom kampen i gang igjen.

Stillingen er 0–0. Du kan få oppdateringer fra kampen i VGLive.

Premier League S V U T M P 1 Arsenal 18 15 2 1 42 – 14 28 47 2 Manchester City 19 13 3 3 50 – 20 30 42 3 Manchester United 19 12 3 4 30 – 22 8 39 4 Newcastle United 19 10 8 1 33 – 11 22 38 5 Tottenham Hotspur 20 10 3 7 39 – 31 8 33 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk