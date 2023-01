Slik spilles kvartfinalene i NM-cupen

Norges Fotballforbund har trukket kvartfinalene i cupen – lenge før det er klart hvem som kommer seg dit.

I 2023 vil det bli gjennomført to norgesmesterskap for menn. NM 2022 sluttføres på våren grunnet et etterslep fra tiden under pandemien. I tillegg blir det et komplett NM 2023 med sju runder og finale 10. desember.

12. mars spilles 4. runde NM menn for 2022:

5. mars:

Ranheim - Bodø/Glimt klokken 17.00

12. mars:

Skeid - Molde klokken 15.00

Stabæk - Bryne klokken 15.00

Sandefjord - Odd klokken 17.00

Start - Tromsø klokken 17.00

Brann - Haugesund klokken 17.00

Sogndal - Lillestrøm klokken 17.00

Viking - Rosenborg klokken 20.15

En uke senere er det kvartfinaler. NFFs generalsekretær Karl-Petter Løken trakk kvartfinalene onsdag:

Ranheim/Bodø/Glimt - Viking/Rosenborg

Start/Tromsø-Sogndal/Lillestrøm

Skeid/Molde-Stabæk/Bryne

Brann/Haugesund-Sandefjord/Odd

