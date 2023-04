PÅ VEI MOT HISTORIE: Med ti kamper igjen av sesongen, har Manchester City mulighet til å vinne alle de tre største trofeene.

Nå snakkes det om «The Treble» – Guardiola mener United-fansen ikke har noe å frykte

LONDON (VG) (Manchester City – Sheffield United 3–0) Manchester City har en gylden mulighet til å bli første lag som vinner «The Treble» siden byrival Manchester United.

– De har ingenting å frykte. Vi er naboer, husk det, og naboer er snille med hverandre, sier City-sjef Pep Guardiola i retning Manchester United-fansen.

På pressekonferansen etter semifinaleseieren over Sheffield United i FA cupen blir han spurt om United-fansen har grunn til å føle seg redde for at de mister statusen som landets eneste «treble trebleThe Treble vil si å vinne Premier League, Champions League og FA cupen samme sesong.»-vinner.

City sikret lørdag finaleplass mot enten Brighton eller Manchester United etter et hat trick av Riyad Mahrez:

Det betyr at det nå virkelig begynner å tegne seg et bilde av en historisk sesong for de lyseblå:

Onsdag møter de Arsenal til en slags seriefinale i Premier League. Manchester City er nå favoritter til å vinne serien etter flere poengtap hos rivalene.

De er kommet til semifinalen i Champions League. Slår de Real Madrid over to kamper i begynnelsen av mai, står vinner av Inter og Milan på motsatt banehalvdel i finalen 10. juni.

Og lørdagens seier over Sheffield United betyr at de møter enten Brighton eller Manchester United i finalen av FA cupen.

Sjekk Spanias reaksjon på at Haaland skal møte Real Madrid:

Skulle alt gå rett vei for Erling Braut Haaland og hans kompani, vil de bare bli det andre laget som vinner «The Treble» – Premier League, Champions League og FA cupen i løpet av samme sesong.

Det første var Manchester United, med Ole Gunnar Solskjær på laget, i 1998/99-sesongen. Der var også Roy Keane:

– Jeg bærer ikke nag mot andre lags suksess. Jeg vet hvor vanskelig det er å vinne trofeer, så hvis City vinner the treble, er det rett og slett godt gjort. Vi vet hvor tøft det er, men de har noen hindre å komme over, sier sistnevnte hos ITV.

Guardiola var uinteressert i å snakke om treble-mulighetene før kampen, og gjentar etter den at de er «langt unna» å gjennomføre en treble. «Vi kan snakke om «The Treble» når vi har vunnet den», er Guardiolas mantra.

