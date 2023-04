Frida Maanum og Arsenal fikk en dramatisk hjemreise fra Tyskland søndag.

Reisedrama for Maanum og Arsenal – flyet tok fyr på rullebanen

Frida Maanum og resten av Arsenals kvinnelag i fotball måtte i hui og hast evakueres da flyet de satt i tok fyr på rullebanen søndag kveld.

NTB

Arsenal-troppen var på vei hjem fra mesterligamøtet med Wolfsburg da den dramatiske episoden skal ha oppstått.

En rekke medier omtaler hendelsen mandag, blant dem tyske Bild , britiske The Sun og britiske Daily Mail. De to førstnevnte trykker et bilde av flammene som slår ut av det som skal være Arsenal-spillernes fly på rullebanen.

Bild har også bilder av brannmannskaper som jobber rundt flyet etter at det har stanset igjen.

Hendelsen skjedde på flyplassen i tyske Braunschweig. En kilde ved flyplassen sier til Bild at det er sannsynlig at én eller flere fugler fløy inn i motoren kort tid før avgang i retning England. Det skal resultert i et høyt smell, etterfulgt av at flammer slo opp fra flyet.

Kabinpersonalet skal ha raskt ha evakuert Arsenal-troppen og de øvrige passasjerene etter episoden. Samtlige kom seg i sikkerhet.

Daily Mail siterer en uttalelse Arsenal skal ha sendt ut etter at spillerne var trygt hjemme mandag morgen.

– Flyet vårt fikk et teknisk problem før avgang i Tyskland søndag kveld. Som et resultat av det ble vi i Wolfsburg natten over, før vi fløy tilbake til England mandag ettermiddag. Vi vil gjerne takke personalet om bord på flyet og på bakken på flyplassen for deres hjelp, heter det fra London-klubben.