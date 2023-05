1 / 4 HERJET: Brann-spillerne jubler for scoring på Lerkendal onsdag kveld. HERJET: Brann-spillerne jubler for scoring på Lerkendal onsdag kveld. forrige neste fullskjerm HERJET: Brann-spillerne jubler for scoring på Lerkendal onsdag kveld.

Brann ydmyket Rosenborg på Lerkendal

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg - Brann 0–2) Rosenborgs tunge start på sesongen fortsetter. Brann flyr på sin side høyt etter at de tidvis lekte seg ute på Lerkendal-matta onsdag kveld.

Gjestene fra Bergen serverte periodevis lekre og lange angrep, giftige kontringer og noen kombinasjoner det luktet svidd av.

Det resulterte i titalls sjanser, stor dominans og to scoringer signert Sivert Heltne Nilsen og Bård Finne.

– Det var en godkjent bortekamp. Tre poeng på Lerkendal er en av de beste følelsene du kan ha, sier Heltne Nilsen til TV 2.

– En veldig sterk prestasjon av oss, sier Finne til samme kanal.

For Rosenborg ble onsdagskvelden i deres egen storstue bekmørk.

– Et fortjent tap totalt sett. Vi spiller mot et veldig bra lag, og i andre omgang får vi ikke tak i ballen. En fortjent seier til Brann, så er det synd at vi ikke får det målet på tampen, sier RBK-trener Kjetil Rekdal.

To av spillerne måtte tåle kraftig kritikk for å ha pådratt seg gult kort for filming i løpet av den første omgangen.

Samtidig viste onsdagens kamp at de fortsatt sliter stort i motstanderens boks. Rekdal hadde nemlig valgt Kristall Máni Ingason og Jayden Nelson fra start på topp.

De to hadde hver sin gigantsjanse fra kort hold i løpet av kampen, men klarte enten ikke å treffe mål eller satte ballen rett på Brann-keeper Mathias Dyngeland.

Etter kampslutt svarte hjemmepublikum med å pipe Rosenborg-spillerne av banen, samtidig som de tilreisende bergenserne feiret høylytt.

– Bergen holder på å ta fyr. Det er et kok, jeg føler meg utrolig heldig som får spille på Brann nå. Det er drømmen. Jeg føler på takknmelighet, sier Heltne Nilsen til TV 2

TUNG DAG: For RBK-trener Kjetil Rekdal. Her underveis i kampen mot Brann onsdag.

Det tok bare ti minutter før Brann hadde tatt initiativet i kampen.

I det 23. spilleminutt fikk de også uttelling.

Sivert Heltne Nilsen rev seg løs fra det som var av markering og stanget inn ledelsen på et perfekt slått frispark.

LEDERMÅLET: Sivert Heltne Nilsen stanger Brann i ledelsen på Lerkendal onsdag kveld.

Det var bare forsmaken på det som skulle komme.

Anført av Ole Didrik Blomberg, Felix Horn Myhre, David Møller Wolfe, Mathias Rasmussen, Niklas Jensen Wassberg og Bård Finne burde gjestene scoret flere ganger de første 45 minuttene.

Men manglende presisjon i avslutningene eller en god André Hansen hindret at det ble verre.

RBK-trener Rekdal forsøkte å gjøre grep til den andre omgangen uten nytte.

Brann fortsatte å kjøre over hjemmelaget. I det 78. minutt kom den fortjente 2-0-scoringen. Og denne gangen skulle det lykkes også for Bård Finne.

– Han ser ut som en million og Eliteseriens heteste spiller - kanskje i diskusjon med Pellegrino, sier TV 2-ekspert Yaw Amankwah om Bård Finne.

Det nærmeste Rosenborg var å slå tilbake, var en annullert scoring av Ísak Thorvaldsson.

– En svak og pinlig omgang av Rosenborg, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen om de siste 45 minuttene.

– Vi hadde forventninger om å komme hit og styre kampen. Det er litt synd at Rosenborg er der nå, sier Brann-forsvarer Ruben Kristiansen til TV 2.

Samtidig må seieren ha føltes som en enorm triumf for Eirik Horneland. Brann-treneren var tilbake på Lerkendal for første gang som hovedtrener etter at han sommeren 2020 var ferdig i samme jobb i nettopp Rosenborg.

