Haaland ikke i troppen mot Leicester

For første gang etter overgangen til Manchester City er ikke Erling Braut Haaland i startelleveren i Premier League.

Nordmannen er ikke en del av kamptroppen som møter Leicester i Premier League klokken 13.30. Det ble bekreftet da lagoppstilling og innbytterbenken kom klokken 12.30. Dermed får Julian Alvarez sjansen på topp. Kampen kan du følge i VGLive.

Manchester City i 4–3–3: Ederson – Stones, Akanji, Laporte, Cancelo – De Bruyne, Rodri, Gundogan (C) – Bernardo, Alvarez, Grealish.

Manchester City-benken: Ortega Moreno, Carson, Dias, Ake, Gomez, Mahrez, Foden, Lewis, Wilson-Esbrand

Leicester i 3–4–3: Ward – Amartey, Soyuncu, Faes – Castagne, Dewsbury-Hall, Tielemans, Justin – Maddison, Vardy, Barnes

Leicester-benken: Iversen, Albrighton, Iheanacho, Perez, Daka, Mendy, Ndidi, Praet, Thomas

The Athletic-journalist Sam Lee og Manchester Evening News meldte nyheten noen minutter før lagoppstillingene kom. Guardiola sa etter 0-0-kampen mot Dortmund tirsdag at Haaland var sliten, slet med feber og fikk en smell. Nordmannen ble da byttet ut i pausen. På fredagens pressekonferanse sa Guardiola at de ville se i løpet av ettermiddagen om nordmannen ble klar.

Haaland har startet de øvrige 11 Premier League-kampene etter overgangen fra Dortmund. Det har resultert hittil i 17 mål. Totalt står 22-åringen med 22 mål på 16 kamper. Den eneste kampen han ikke har startet før lørdag, var borte mot København i Champions League tidligere i oktober (0–0).