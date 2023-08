Benjamin Faraas er klar for Brugge. Foto: Marius Simensen / NTB

HamKam-spiller Benjamin Faraas klar for belgiske Brugge

Benjamin Faraas (17) forlater HamKam og blir en del av Brugge i belgisk fotball.

Faraas skrev proffkontrakt med HamKam i 2021 og har spilt 29 kamper. 17-åringen har fått mye tillit denne sesongen, men nå bytter han ut norsk med belgisk fotball, bekrefter Brugge i sine mediekanaler. Han er tiltenkt å bli en del av Brugges 2.-lag.

Tidligere har HamKams daglige leder Bent Svele bekreftet at de var enig med en klubb om en overgang.

– Jeg kan bekrefte at vi har kommet til enighet med en klubb og at «Benny» får reise dit, sa Svele til VG.

Avisen melder at Brugge betaler rundt ti millioner kroner for Faraas. Fra før spiller Hugo Vetlesen og Antonio Nusa for klubben som har Ronny Deila som hovedtrener. (NTB)

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post