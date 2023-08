Kommentar

Mathias Normanns Saudi-valg: En skikkelig skvis

Mathias Normann ble ansett som uaktuell for Norge da han gikk til russisk fotball. Nå er spørsmålet hvordan overgangen til Saudi-Arabia kommer til å påvirke posisjonen hans.

Kan publikum på Ullevaal heie på Mathias Normann igjen?

Det er mest sannsynlig at situasjonen aldri kommer til å bli satt helt på spissen.

Det skal litt til at Mathias Normann igjen blir et naturlig valg for landslagssjefen rent sportslig sett.

Men det KAN skje.

Derfor er det tvingende nødvendig å tenke grundig gjennom hvordan det er klokt å forholde seg til at Normann enda en gang foretar et kontroversielt klubbvalg.

Hva bør Ståle Solbakken gjøre dersom Normann skulle ta Saudi-ligaen med storm, og plutselig presterer noe på banen som kan utgjøre en forskjell for Norge?

Det temaet er en nøtt. Denne gangen er situasjonen mye vanskeligere enn ved forrige korsvei.

Mathias Normann følger strømmen av spillere til Saudi Pro League.

Da Normann valgte å gå til russisk fotball i en tid der landet hadde invadert et naboland, sa det egentlig seg selv at han ikke kunne være en del av Ståle Solbakkens planer med landslaget.

Nå er karrieren i Russland over, som en konsekvens av krigen.

Strømmen av spillere til Saudi Pro League involverer plutselig en nordmann. Det setter potensielt landslagssjefen i en skikkelig skvis.

På den ene siden er det klare forskjeller på å spille i de to ligaene på dette tidspunktet. Norge er en del av et internasjonalt fotballmessig økosystem, og det foreligger ingen sanksjoner mot Saudi-Arabia på samme måte som overfor Russland.

Derfor er det vanskelig å se noe grunnlag for å bruke spill for Al-Raed som formelt grunnlag for å gjøre ham uaktuell for Norge.

Fotballpresident Lise Klaveness misliker klubbvalget til Mathias Normann.

Saken viser også hvor ekstremt vanskelig det er å forbli prinsipiell i diskusjoner om sportsvasking, og hvor fort gjort det er å møte seg selv i døren når ulike temaer sammenlignes.

Det er for eksempel gradvis blitt mer og mer stille om sportsvasking og Erling Braut Haaland, som jo spiller for en klubb med eiere som har et tvilsomt forhold til menneskerettighetene.

For tankeeksperimentets skyld kan en også undres om det hadde vært verre eller bedre dersom Normann hadde endt opp i Newcastle, som eies av det offentlige saudiarabiske investeringsfondet.

Utgjør det noen etisk forskjell om oljepenger brukes her eller der for å vaske inntrykket av Saudi-Arabia?

Her skal det også nevnes at klubben til Normann ikke er blant dem som er under direkte kontroll av staten.

Like fullt er det noe med et gjentatt handlingsmønster fra Mathias Normann som skiller seg så markant fra det verdigrunnlaget som Norges Fotballforbund har forsøkt å forfekte, ikke minst etter den betente debatten om VM i Qatar.

Da gjør det litt ekstra vondt å se en potensiell landslagsspiller så til de grader lukke øynene for verdispørsmål, om det så dreier seg om Russland eller Saudi-Arabia. Han er i sin fulle rett til å følge strømmen til oljestaten, men det gjør det ikke så enkelt å anse Mathias Normann som et forbilde fremover.

Akkurat det kan det godt være han blåser en lang marsj i. Tidligere har han som flere andre forsøkt å argumentere med forskjellen på politikk og sport.

Det skillet er dessverre en kunstig konstruksjon, og Normann blir nå en av stadig flere brikker i det gigantiske sportsvaskingsprogrammet.

Det innebærer at inntrykket av Saudi-Arabia skal handle mest mulig om alle stjernene de knytter til seg, og minst mulig om brudd på menneskerettighetsbrudd og måten minoriteter, kvinner og homofile blir behandlet på.

Nylig kom Human Rights Watch (HRW) med en rapport om at saudiarabiske grensevakter de siste året skal ha drept flere hundre etiopiske migranter og asylsøkere på grensen til Jemen.

Slikt skal selvsagt ingen fotballspillere ha noe ansvar for. Men det er naivt å lukke øynene for hva de lar seg bruke til.

Heldigvis er både Ståle Solbakken og Lise Klaveness tydelige på at de misliker det nye klubbvalget til den tidligere landslagsspilleren. Men det forblir et åpent spørsmål hva som skjer om han skulle bli sportslig god nok igjen.

Og ikke minst er det uvisst hvordan noe slikt eventuelt hadde blitt mottatt i den norske opinionen. Jeg håper at mange fotballinteressserte nordmenn hadde valgt å ikke juble for Normann på samme måte som de ellers hadde gjort.

Rett og slett fordi fotballen ikke kan lukke øynene til samfunnet utenfor gressmatten.