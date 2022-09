DAGENS HELT: Vålerengas Amor Layouni scoret to mål mot Sandefjord.

Layouni tilbake som helt: − Deilig å ha ham tilbake

INTILITY ARENA (VG) (Vålerenga - Sandefjord 4–0) Amor Layounis (29) kontrastfylte sesong fikk et høydepunkt da han returnerte med to scoringer mot et sjanseløst Sandefjord.

Plutselig var han der igjen, Amor Layouni. På sitt beste kan svensken dominere i Eliteserien, men da er det avgjørende at han er spilleklar.

– Det kjennes veldig deilig å komme tilbake. Det har vært vanskelig. Å misse tre matcher, det er tungt. Det er fotball, sånn er det, sier Layouni til VG etter kampen.

Tidligere denne sesongen var han utilgjengelig i to måneder og gikk glipp av seks serierunder. Den siste måneden har han igjen glimret med sitt fravær på grunn av et nyoperert håndledd.

– Han er «on fire» om dagen. Han har noen kvaliteter og fart som ingen matcher, sier Tobias Christensen.

– Det er deilig å ha ham tilbake igjen. Han er helt rå i bakrom når han skjærer inn der og legger ballen i hjørnet, sier Petter Strand.

Etter søndagens kamper er det tre poeng opp til Bodø/Glimt på fjerdeplass og fire poeng til tredjeplasserte Rosenborg for Vålerenga. Layouni er tilfreds da VG forteller svensken at både Lillestrøm og Bodø/Glimt avga poeng søndag, men legger til:

– Vi har lært oss å tenke en match av gangen og ta det derifra.

– Nå er vi ikke så langt unna, så det (medalje) må være målet nå, sier Strand.

Også beinene fungerer som de skal, og med den venstre pirket Layouni Vålerenga i ledelsen ti minutter før pause. Fredrik Oldrup Jensen kriget en corner videre til Layouni, som sendte Vålerenga i ledelsen.

Sekunder før pause ble samme mann spilt alene gjennom mot keeper. Der tok 29-åringen seg god tid, stilte siktet, og lot bredsiden styre ballen i det lengste hjørnet. Hans femte mål for sesongen.

– Bra ball av Børven gjennom og det er en av mine styrker; å komme på et av disse løpene, sier Layouni.

Før Layounis dobbel hadde ikke hjemmelaget hatt altfor mye å by på. Christensen forsøkte seg på et saksespark, men endte opp med å sparke Haakenstad i hodet i stedet for ballen, og ble belønnet med gult kort.

– Det er rødt kort, selvfølgelig, mente fotballekspert hos Discovery Christian Gauseth.

Dag-Eilev Fagermo hadde fortalt spillerne at de skulle drepe kampen med 3–0 etter pause, og det sto ikke på viljen til de blåkledde. Presisjonen var derimot ikke optimal.

Først var Layouni fryktelig nære et hat trick, men skuddet ble stoppet på streken. Så feide Petter Strand ballen over mål fra ni meters hold på merkverdig vis, før Christensen misbrukte en nesten identisk sjanse.

SKADET: Osame Sahraoui.

Kvarteret før slutt takket Layouni for seg og ble fortjent applaudert av banen. Med dagens målgarantist i dusjen, måtte noen andre ta ansvaret offensivt. Fagermos forhåndsbestilte 3–0-scoring kom fra Christensen, som denne gangen traff ballen klokkerent.

Et skår i gleden for Vålerenga er Osame Sahraouis skade. Driblefanten gikk av banen i første omgang, og ble erstattet av Jacob Dicko Eng. Mannen - eller gutten - som er utropt til Sahraouis erstatter av Fagermo fastsatte sluttresultatet med et hodestøt like før slutt.