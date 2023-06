1 / 3 forrige neste fullskjerm

Lanserer Graham Hansen som åpenbar vinner av prestisjepris: − Om ikke, er det urettferdig

EINDHOVEN (VG) Caroline Graham Hansen (28) startet opphentingen som sikret Barcelona Champions League-tittelen. Fotballekspert mener det er på tide at Hansen får betalt for leveransen.

– Om hun ikke får prisen for årets spiller etter denne sesongen, synes jeg det er urettferdig, sier fotballekspert Mia Eriksson, som også er programleder i podkasten «Their Pitch».

Den svenske eksperten stiller seg undrende til at Hansen aldri har mottatt en lignende pris tidligere.

Til tross for at Hansen har vært skadeplaget i år, og hadde en dramatisk oppladning til finalen, mener Eriksson at Hansen både bør få prisen for årets spiller av UEFA, og vinne Gullballen – også kalt «Ballon d’Or».

– Hun bør definitivt få prisen for årets spiller av UEFA. Jeg har veldig vanskelig for å forstå at hun ikke har fått den tidligere, sier Eriksson videre.

– Hvorfor mener du at hun bør få prisen i år?

– Hun var den som så til at Barcelona spilte finalen, og hun ble tungen på vektskålen i finalen. Hun kan drible, score selv og gi en avgjørende pasning som man kanskje ikke forventer. Det er for få spillere som henne i internasjonal fotball. Hun har skikkelige stjernekvaliteter, sier Eriksson.

I Champions League-finalen ga Hansen den første målgivende pasningen som startet opphentingen av Wolfsburgs 2–0-ledelse. Det gjorde hun etter å ha driblet seg forbi tre spillere. Hun ga fire nøkkelpasninger, vant ni dueller, og leverte syv suksessfulle driblinger.

Det til tross for at hun lå utslått med bakterieinfeksjon to uker før finalen, og fikk bare trent en uke sammenhengende før sesongens største happening.

På spørsmål om hvordan hun har klart å prestere som hun har gjort til tross for en skadeplaget sesong, svarer Hansen dette:

– Jeg føler man bare må jobbe sakte, men sikkert, i skadeperioden og fokusere på det man kan gjøre noe med. Når jeg vet at jeg er i bra fysisk form, er det lettere å være rolig på at du er god på det du er god på, sier Hansen til VG etter finalen.

Hun fortsetter:

– Jeg føler at mye av kvalitetene mine er som å sykle. Er timingen inne, så vil resten komme.

DET AVGJØRENDE INNLEGGET: Her sender Caroline Graham Hansen den målgivende pasningen til Patri Guijarro.

Av de norske landslagsspillerne, er det bare Ada Hegerberg som har blitt belyst i form av priser, for sine kvaliteter i Lyon. Hegerberg vant den første Gullballen for kvinner i 2018.

– Hva tror du er årsaken til at Graham Hansen ikke har vært en kandidat for den tidligere?

– Det er veldig lett at det som får oppmerksomhet, er hvordan man presterer på landslagsnivå. I Sverige har vi hatt mye av den samme debatten som i Norge. At Fridolina Rolfö ikke presterer på samme nivå med Sverige som i Barcelona, og det samme gjelder Hansen. Det blir vanskelig for disse spillerne å nå ut, sier Eriksson.

Graham Hansens lagvenninne Alexia Putellas er spilleren som har vunnet prisen for årets spiller i UEFA, FIFA og Gullballen de to siste årene.

STORT ØYEBLIKK: Graham Hansen og CL-trofeet.