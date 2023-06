1 / 2 GLISSENT: Da Norge møtte Kypros i Nations League september 2018, var det 5000 på tribunen. UTSOLGT: Da Norge spilte mot Serbia i høst var det for fulle tribuner. forrige neste fullskjerm GLISSENT: Da Norge møtte Kypros i Nations League september 2018, var det 5000 på tribunen.

Slik så det ut for fem år siden: − Ekstrem forvandling

ULLEVAAL STADION (VG) Landslagets to største stjerner er en gullgruve for NFF. Mot Kypros kommer det 20.000 flere tilskuere enn det gjorde for fem år siden.

Kortversjonen Norges landslagsstjerner Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard har skutt interessen for norsk fotball til nye høyder

Kampene mot Skottland og Kypros er utsolgt, med 20 000 flere tilskuere enn for fem år siden

NFFs billettinntekter har økt fra 8,7 millioner kroner i 2018 til nesten 27 millioner i 2022

Samarbeidsavtaleinntektene har også økt med over 30 millioner kroner fra 2018 til 2022

Stjernespillerne bidrar til økt billettsalg, draktsalg og interesse for landslagene, ifølge NFF-direktør Runar Pahr Andresen Vis mer

– Mange kommer for å se Norge, men mange kommer for å se han òg.

Landslagssjef Ståle Solbakken snakker om sin aller største stjerne.

Erling Braut Haaland er på plass med landslaget før kampene mot Skottland lørdag og Kypros tirsdag.

De to kampene er allerede utsolgt.

Det er i sterk kontrast til møtet med Kypros i Nations League for fem år siden. 5172 tilskuere møtte opp den gangen for å se et landslag som vant 2–0 etter to mål av Stefan Johansen.

Haaland var ikke i troppen. Martin Ødegaard satt hele kampen på benken.

Info Laget mot Kypros i 2018 Rune Almenning Jarstein, Birger Meling, Kristoffer Ajer, Håvard Nordtveit, Omar Elabdellaoui, Moi Elyounoussi, Sander Berge, Markus Henriksen, Stefan Johansen, Bjørn Maars Johnsen, Joshua King Vis mer

Sander Berge spilte kampen. Når vi stiller spørsmålet «Hva har skjedd?» om den store forskjellen, er ikke midtbanespilleren i tvil.

– Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard har vel skjedd. Det er moro. Det er et massivt løft, det merker vi også, sier Berge til VG.

– Det er en ekstrem forvandling. Alle har løftet seg og blitt enda sterkere, og så har vi to verdensstjerner som gjør det til en annen sak. De setter standarden og løfter oss andre også, sier Berge.

Ståle Solbakken istemmer:

– Kypros-kampen er allerede utsolgt og det hadde aldri skjedd før. Tidligere hadde man ventet og sett Skottland-kampen og så hadde det vært 8000 mot Kypros. Men det er nettopp fordi vi har to spillere på en høyere hylle, sier landslagssjefen.

1 / 2 SUPERSTJERNE 1: Martin Ødegaard. SUPERSTJERNE 2: Erling Braut Haaland. forrige neste fullskjerm SUPERSTJERNE 1: Martin Ødegaard.

Publikumseksplosjonen vises også på bankkontoen til NFF. I regnskapet fra 2022 står forbundet oppført med rett i underkant av 27 millioner kroner i billettinntekter.

Det samme tallet for 2018 var 8,7 millioner.

– Vi måler interessen for landslagene våre løpende, og interessen for både A-herrer og A-kvinner har aldri vært høyere, skriver markedsdirektør i forbundet Runar Pahr Andresen i en e-post til VG.

Info Tilskuertall på Norges kamper siste fem år. 13.10.2018 Norge – Slovenia 14 712 16.10.2018 Norge – Bulgaria 9 523 26.03.2019 Norge – Sverige 23 439 07.06.2019 Norge – Romania 17 664 06.09.2019 Norge – Malta 11 269 12.10.2019 Norge – Spania 25 200 15.11.2019 Norge – Færøyene 10 400 04.09.2020 Norge – Østerrike *pandemi 08.10.2020 Norge – Serbia *pandemi 14.10.2020 Norge – Nord-Irland *pandemi 27.03.2021 Norge – Tyrkia (spilt i Spania) *pandemi 02.06.2021 Norge – Luxembourg (spilt i Spania) *pandemi 06.06.2021 Norge – Hellas (spilt i Spania) *pandemi 01.09.2021 Norge – Nederland 6 711 *pandemi 07.09.2021 Norge – Gibraltar 9 342 *pandemi 11.10.2021 Norge – Montenegro 23 748 13.11.2021 Norge – Latvia 24 376 25.03.2022 Norge-Slovakia 11 048 29.03.2022 Norge-Armenia 9 032 09.06.2022 Norge-Slovenia 18 134 12.06.2022 Norge-Sverige 24 273 27.09.2022 Norge-Serbia 24 364 20.11.2022 Norge-Finland 13 37 Vis mer

– Landslagene våre kjennetegnes av et sterkt kollektiv og at de står sterkere sammen, men det er selvsagt noe helt spesielt med superstjerner som Haaland og Ødegaard. Det er klart at det er ekstra attraktivt å komme på kamp når noen av verdens beste fotballspillere spiller med flagget på brystet, fortsetter han.

Regnskapene viser også at inntektene fra samarbeidsavtaler har økt med over 30 millioner kroner fra 2018 til 2022.

– NFF har langsiktige avtaler med våre partnere som løper over flere år, så enkeltspillere har ikke umiddelbar effekt på våre samarbeidsavtaler. Likevel nyter vi godt av en sterkt økende interesse for norsk fotball generelt og for landslagene våre, skriver NFF-direktøren.

– Går det an å tallfeste hva disse to har betydd for NFFs økonomi de siste årene?

– Det er vanskelig å tallfeste spesifikt (...) siden det strengt tatt er landslagene og ikke enkeltspillerne som er verdien. Likevel ser vi at store profiler bidrar til et løft av blant annet billettsalg, draktsalg og interesse, skriver Pahr Andresen.