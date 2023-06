Vinicius Junior har blitt utsatt for rasisme den siste tiden.

Sju personer straffet for Vinicius-hets

Sju personer har fått bøter og er utestengt fra spanske fotballstadioner for rasisme mot Real Madrid-spiller Vinicius Junior, melder Spanias regjering.

NTB

I januar ble det startet etterforskning av hatkriminalitet da en dokke som tilsynelatende skulle ligne Real Madrid-profilen ble hengt fra en bro foran klubbens treningsanlegg. Episoden skjedde i forbindelse med byderbyet mot Atlético Madrid.

Sammen med dokken hang et banner med teksten «Madrid hater Real». I mai ble fire personer pågrepet for episoden, og mandag fikk de straffen. De fikk 700.000 kroner hver i bot og får ikke tre inn på spanske fotballstadioner på to år.

Tre personer fikk også straffen sin for å ha kommet med rasistiske ytringer mot Vinicius i kampen mot Valencia i mai. De må ut med 60.000 kroner i bot og utestenges i ett år. Valencia har tidligere ytret at de selv vil utestenge dem på livstid.

Den rasistiske hetsen mot 22 år gamle Vinícius har blitt fordømt av en hel fotballverden. Brasilianeren har blitt utsatt for rasisme tidligere i sesongen, men det toppet seg under kampen mot Valencia. Vinicius havnet i ordkrig med La Liga-president Javier Tebas i etterkant, men Tebas har siden beklaget seg.

