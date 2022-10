Fantasy Premier League Gameweek 11: Problemene hoper seg opp

Som om ikke blankrunden var trøbbel nok: Nå brenner det så mange steder at det ligger an til fullt kaos for veldig mange.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Skadeproblemer og spillere som har mistet plassen på laget var det siste man trengte når Arsenal og Manchester City allerede står med blank i Gameweek 12.