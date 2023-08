1 / 6 KLAKSVÍK-HELTER: Vegard Forren og den svenske keeperen Jonathan Johansson etter bragden i Göteborg. BRAGD: Klaksvík-spillerne foran de 100 tilreisende supporterne som tok turen fra Færøyene til Göteborg. STRAFFEHELT: Vegard Forren forfølges av lagkamerater etter å ha scoret på den avgjørende straffen. EKSTASE: Klaksvík-spillerne kunne juble for seier etter straffesparkkonkurransen. STRAFFEHELT: Vegard Forren omringes av lagkamerater etter å ha scoret på den avgjørende straffen. STRAFFEHELT: Vegard Forren omringes av lagkamerater etter å ha scoret på den avgjørende straffen. forrige neste fullskjerm KLAKSVÍK-HELTER: Vegard Forren og den svenske keeperen Jonathan Johansson etter bragden i Göteborg.

Fotballmirakelet Klaksvík: − Det er en helt utrolig historie

Supporterne tørket sine tårer etter at Vegard Forren (35) banket inn straffen som gjorde at lille Klaksvík skal spille gruppespill i Europa. Nå er spørsmålet om lilleputten kan skape trøbbel for Molde.

– Det er ekstremt. Veldig moro. Det er jo 5000 som bor der, så det er stort, sier Odd-spiller Ole Erik Midtskogen, som spilte for Klaksvík i 2020, til VG.

Den færøyske klubben Klaksvík sikret et sensasjonelt avansement i Champions League-kvaliken etter at de slo Häcken onsdag kveld. Det ble 3–3 etter ekstra omganger, og i straffekonken ble tidligere Molde- og Brann-spiller Vegard Forren den store helten.

– Det er det største et klubblag fra Færøyene har gjort noensinne. De fulgte opp borteseieren mot Ferencvaros. Nå er de sikret gruppespill i Conference League, det er vel 33 millioner kroner rett i kassen, sier Bryne-spiller og landslagsspiller for Færøyene, Rogvi Baldvinsson, til VG.

Conference League-gruppespillet – som altså sikrer Klaksvík drøye 30 millioner kroner – vil de komme til dersom de skulle tape de to neste rundene i europakvalifisering.

I tredje kvalifiseringsrunde til Champions League skal man opp mot Molde. Vinneren vil gå til playoff om en plass i gruppespillet i Champions League.

Taperen av dobbeltoppgjøret mellom Molde og Klaksvík, skal ut i Europa League-playoff, og taper man der får man altså en plass i Conference League-gruppespillet.

– At de får til det med de ressursene og med det antallet innbyggere... Jeg vet ikke hva man kan sammenligne det med, men det er en helt ekstrem prestasjon, sier Midtskogen.

DRØMMESTART: Magne Hoseth står med 16 seirer av 16 mulige i den færøyeske serien. Nå har han også ledet Klaksvik til gruppespill i Europa.

I sentrum av det hele står flere nordmenn. Magne Hoseth tok over som hovedtrener i november 2022. Molde-helten Daniel Berg Hestad er assistent. Duoen er ubeseiret i både seriespill og i Europa.

– Helt fantastisk. Men du må ikke glemme det Mikkjal Thomassen gjorde før han dro til Fredrikstad. Han skal ha en god del av æren, men det er selvfølgelig vanskelig å komme utenom Hoseth og Berg Hestad. Det er helt utrolig hva de får til, sier Baldvinsson.

EVENTYR: Klaksvíks assistentrener Daniel Berg Hestad.

I spillerstallen er det også en rekke spillere med bakgrunn i norsk fotball. Tidligere Sandefjord-spiss Sivert Gussiås var sterkt delaktig i 3–3-scoringen, mens Vegard Forren spilte samtlige 120 minutter og scoret det avgjørende straffesparket.

Det er nå gått nesten to år siden han forlot Brann i kjølvannet av skandale-nachspielet. Etter spill for de lokale klubbene Eide og Omegn og Træff, dro han til Klaksvík i slutten av februar. Der er han blitt en nøkkelspiller. «En helt utrolig historie», sier Baldvinsson.

– Supporterne står og griner etter at Forren setter straffen. Det er mye følelser. Det er veldig mange som bruker mye tid på den klubben. Klaksvík er et lite sted hvor klubben betyr nesten alt for bygda, så det der tror jeg de lever lenge på, sier Midtskogen.

MEKTIG IMPONERT: Rogvi Baldvinsson roser Magne Hoseth og Daniel Berg Hestad for jobbe de har gjort.

Men at Molde er endestasjonen på veien mot Champions League for laget fra bygda med rundt 5000 innbyggere, er hverken Midtskogen eller Baldvinsson sikre på.

– Dette er ikke tilfeldig, det er ikke bare flaks. De har vært gode i alle kampene, både mot Ferencvaros og Häcken. Det er fortjent, dette er ikke noe blaff. Det tror jeg Molde skal få kjenne på også, sier Baldvinsson.

– Det blir tøft, men du ser med den ærgjerrigheten og x-faktoren fremover, så er det ikke umulig. Jeg tror Molde blir den tøffeste kampen de får, i hvert fall på Aker Stadion, men man skal ikke avskrive dem. Det vil jeg ikke gjøre, istemmer Midtskogen.

