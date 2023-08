1 / 5 FORTVILTE: Flere av de tyske spillerne tok til tårene etter den historiske VM-exiten. forrige neste fullskjerm FORTVILTE: Flere av de tyske spillerne tok til tårene etter den historiske VM-exiten.

Gigantene faller som fluer i VM: − Den tristeste dagen i mitt liv

(Tyskland – Sør-Korea 1–1) Etter flere år med skuffende prestasjoner av herrene, sviktet også de tyske landslagskvinnene. «Hele fotballverden ler av oss», skriver storavisen Bild.

Kortversjonen For første gang i Tysklands historie er de slått allerede i gruppespillet i VM. Det skjer etter at de bare klarte 1–1 mot Sør-Korea. Det gjorde at Marokko tok seg videre på bekostning av tyskerne.

Stornasjonene Brasil og Canada er også ute av VM.

Det tyske herrelandslaget har også lagt bak seg tre strake skuffelser i VM- og EM-sammenheng. I tyske medier er dommen knallhard: «Hele fotballverden ler av oss», skriver Bild.

Landslagssjef Martina Voss-Tecklenburg ønsker ikke å uttale seg om sin fremtid. Vis mer

– Jeg skjønner ikke hva som skjer. Jeg aner ikke hva jeg skal si. Jeg mener det: Jeg har virkelig ingen anelse, sier Tyskland-spissen Alexandra Popp til ZDF.

Tyskland er den siste i rekken av store nasjoner som er slått ut i VM-gruppespillet. Fra før av er OL-mester Canada og Brasil ute, mens USA slapp med skrekken.

«Vi har blitt en miniputt. Og hele fotballverden ler av oss. En fryktet mesterskapsnasjon? Det er fortiden», skriver Bild-kommentator Matthias Brügelmann.

Se høydepunktene fra kampen her.

For Tysklands del er det første gang i landets historie at de ikke tar seg videre til sluttspillet. Tar man i betraktning at de tyske herrene også har skuffet i tre mesterskap på rad tre mesterskap på radVM i 2018: Exit i gruppespillet, EM i 2020: Exit i åttedelsfinalen, og VM i 2022: Exit i gruppespillet., er det tydelig at den tyske landslagsfotballen er inne i en dårlig periode.

Det er bare noen dager siden det tyske fotballforbundet begynte å legge en konkret reiseplan for hva de skulle gjøre dersom de ble gruppetoer, skriver Kicker. I stedet må de altså hjem til Europa.

«I retrospekt viser det arroganse», skriver Kicker.

Exiten skjer etter at Tyskland bare klarte 1–1 mot Sør-Korea, mens Marokko vant 1–0 mot Colombia. Dermed tok Marokko seg videre på Tysklands bekostning, selv om tyskerne slo Marokko hele 6–0 i den første gruppespillkampen.

Tyskland tapte så 1–2 mot Colombia, før torsdagens sjokkexit.

– To ganger har vi ikke oppnådd et godt nok resultat. Det må vi bare erkjenne – og det er hovedsakelig mitt ansvar, sier landslagssjef Martina Voss-Tecklenburg.

Tyskland ble nummer to i fjorårets EM etter tap i finalen mot England. I etterkant vurderte Voss-Tecklenburg å trekke seg. Nå vil ikke landslagssjefen si om hun blir med videre.

– Jeg har ikke ord. Jeg er bare veldig skuffet nå, det var ikke nok, sier angrepsspilleren Jule Brand.

– Det er et av de tristeste øyeblikkene i mitt liv, sier lagkamerat Lena Oberdorf ifølge CNN.

– Jeg er helt tom. Jeg har ingen krefter igjen. Jeg finner ikke de riktige ordene. Vi spilte ræva, sier en gråtkvalt Svenja Huth til Kicker.

Info Slik spilles åttedelsfinalene i VM Sveits – Spania, 5. august kl. 07

Japan – Norge, 5. august kl. 10

Nederland – Sør–Afrika, 6. august kl. 04

Sverige – USA, 6. august kl. 11

England – Nigeria, 7. august kl. 09.30

Australia – Danmark, 7. august kl. 12.30

Colombia – Jamaica, 8. august kl. 10

Frankrike – Marokko, 8. august kl. 13 Vis mer

Stemningen i Marokko-leiren er naturligvis en helt annen. Dette er første gang nasjonen deltar i VM. Det kroner de altså med avansement til sluttspillet. Det var ingen av de syv andre VM-debutantene som tok seg videre fra gruppespillet.

Marokko-bragden kommer året etter at herrelaget tok seg til en historisk semifinale i VM i Qatar.

– Vi ba mens vi så på Tyskland-kampen på telefonen. Etterpå var det bare en eksplosjon av glede, sier Marokkos matchvinner Anissa Lahmari.

Her skjønner VM-debutanten at de er videre: