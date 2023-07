BLIR OFFENTLIGGJORT: Neste sesong vil Serie A-fansen få høre kommunikasjonen mellom dommerne og VAR-rommet. Her er dommer Antonio Giua borte ved VAR-skjermen under Serie A-kampen mellom Roma og Udinese i april.

Serie A med nytt testprosjekt: offentliggjør VAR-kommunikasjonen

Etter Serie A-kamper neste sesong vil seerne kunne få høre kommunikasjonen mellom dommere og VAR-rommet.

Det bekreftet Det italienske fotballforbundet (FIGC) tirsdag i en pressemelding tirsdag.

Forbundet har fått på plass en avtale med strømmeportalen DAZN, som vil tilgjengeliggjøre kommunikasjonen mellom dommerne.

Samtalene vil imidlertid ikke sendes direkte, men legges ut etter hver kampdag.

FIGC skriver at de ønsker å vise hvor vanskelig det kan være for dommerne å ta avgjørelser, til tross for hjelpen de får fra VAR.

– Vi ønsker så mye åpenhet som mulig, sa FIGC-president Gabriele Gravina.