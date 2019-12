TRØNDER: Ranheims Michael Karlsen i oppgjøret mot Stabæk på Nadderud i sommer. Foto: Berit Roald

Karlsen tror trøndere flest heier på Ranheim mot RBK

TRONDHEIM (VG) «Å Rosenborg, å Rosenborg, e Trondhjæms fotbaillag», lyder «Rosenborgsangen» fra 1988. Ranheim-spiss Michael Karlsen (29) mener teksten til herrene Torstein Flakne (58) og Dag Ingebrigtsen (60) har gått ut på dato, i hvert fall på søndag.

Nå nettopp

Rosenborg-Ranheim kan gi to tapere, men maksimalt én vinner. Trønderen Michael Karlsen er overbevist om at mannen i gata holder med lillebror i byderbyet.

Mens Rosenborg må ha tre poeng for å ha håp om spill i Europa neste år, må Ranheim ha seier for å ha sjanse på eliteseriefotball i 2020.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Jeg tror den vanlige trønderen heier på Ranheim på søndag. Vi er lokale gutter, vi realisere drømmer for unge trøndere og vi er veldig viktig for trøndersk fotball. Folk er veldig glade i Ranheim, sier Michael Karlsen til VG.

– Jeg ser problemstillingen, men jeg tror den som er rosenborgsk innerst inne håper og tror at Rosenborg vinner. Og at vi får hjelp fra Haugesund. Men det kan fort være andre veien også. Jeg har egentlig ikke noe godt svar på det, svarer RBK-keeper André Hansen.

– For få trøndere

Å avslutte sesongen med seier på Lerkendal og fornyet «årskort» i Eliteserien vil være fotballkarrierens største dag for så godt som alle i Ranheim.

– Uten tvil. Bare det å spille på Lerkendal er stort for oss. Vi er ikke akkurat vant med sånne kamper, men vi har slått Molde borte og vi har spilt uavgjort på Lerkendal tidligere. Jeg har troen på at vi skal få det til, sier Karlsen, som faktisk vurderer å bruke fotballstøvler med skruknotter for aller første gang i karrieren på det som trolig blir en våt og sleip Lerkendal-matte.

les også Maars Johnsen vil bli en RBK-legende: – Jeg håper på et tilbud

– Dette er et drømmescenario. Vi visste at denne kampen kunne bli avgjørende, legger han til.

Karlsen, som alltid har heiet på RBK og som fortsatt går på Lerkendal som «supporter», har hatt klare meninger om storebrorens trøbbel denne sesongen, som da han skrev følgende på Twitter i høst:

«Det e feil når lånesoldata har klippekort foran en trønder med 160 kampa for klubben. @phelland sitt på benken å bryr sæ mest av all. Blør svart og hvit. Defensive kvaliteta blir prioritert i stedet for en som e offensiv og skapende. Det vises på tribunen. Folk bryr sæ ikke lengre»

SKRU´N SOM MIKKE: Michael Karlsen drar frem skruknotteskoene fra skuffen i Ranheimsfjæra. Han har aldri brukt sko med skruknotter. Foto: Sindre Øgar

Karlsen fikk en liten påpakning fra Ranheim-sjef Frank Lidahl etter ytringen, og før lokaloppgjøret har han lært seg ikke å mene for mye om RBK. I hvert fall ikke høyt.

– Det har vært en del negativitet rundt dem og det har vært litt for få trøndere på laget. Du vil jo gjerne se nabogutten eller han du møter på butikken. Det sier seg selv, sier han når han tar på seg supporterbriller og vurderer publikumsnedgangen på Lerkendal.

Test VGs nedrykkskalkulator her:

– Men folk er glade i Rosenborg. Folk bryr seg selv om de er ute og sier i fra litt. Hvis vi taper på søndag, så håper jeg at Haugesund gjør jobben mot Odd, sier Karlsen, som snakker om det som må skje for at RBK skal få Europa-plass i 2020. Da må Odd tape mot Haugesund, og RBK må slå Ranheim.

– Hvorfor skal man tro på Ranheim?

– Når vi er på vårt beste, så slår vi de beste. Det handler om å være oss selv, slippe oss løs og ikke tenke konsekvenser. Jeg tror det er derfor vi har slitt litt. Det er første gang mange av oss har opplevd en nedtur, og da er det fort gjort å tenke konsekvenser.

les også Dommer Trygve Kjensli legger opp – bønnfaller eksperter om å tenke seg om

– Er et nedrykk begynnelsen på slutten for Ranheim?

– Nei, jeg føler ikke det. Jeg har vært her i flere perioder, og jeg har vært med på nedturene og at det har vært mye kaos i klubben. Nå har vi vært stødige i flere år, og vi har med oss flinke folk på laget. De fleste sponsorer har gitt uttrykk for at de er med videre, og det er også mye trygghet i det. Vi er klare for et nedrykk, men går vi ned, så er det for å gå rett opp igjen, forteller Karlsen, som jobber 50 prosent i klubbens markedsavdeling.

Publisert: 01.12.19 kl. 11:20

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 29 20 5 4 68 – 29 39 65 2 Bodø/Glimt 29 15 9 5 62 – 40 22 54 3 Odd 29 15 7 7 44 – 36 8 52 4 Rosenborg 29 13 10 6 50 – 39 11 49 5 Viking 29 12 8 9 50 – 41 9 44 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om