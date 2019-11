Mareritt for Solskjærs talenter: Monstermiss og selvmål i tap

NUR-SULTAN (VG) (FC Astana – Manchester United 2-1) Turen til Kasakhstan skulle være «starten på noe spesielt» for flere av klubbens tenåringer, varslet Ole Gunnar Solskjær (46). I stedet ble det et mareritt for to av dem: Tahith Chong (19) og Di’Shon Bernard (18).

Jesse Lingards første scoring på over ti måneder så lenge ut til å bli den store snakkisen etter en kontrollert forestilling av Manchester United de første drøye 50 minuttene. Men så raknet det på spektakulært vis.

55 minutter var gått da 19 år gamle Chong, kåret til klubbens beste reservelagsspiller forrige sesong og ansett som en fremtidig stjerne, fikk en gyllen mulighet til å score karrierens første seniormål for klubben.

Etter flott forarbeid av Luke Shaw fikk han avslutte på åpent mål, fra noen få meter, men avslutningen gikk utrolig nok over mål. Chong fortvilte. Snart skulle vondt bli til verre.

På det påfølgende angrepet kontret nemlig Astana og utlignet takket være en velplassert avslutning av Dmitrij Sjomko. Ballen lå i mål bare 38 sekunder etter kjempebrøleren. Ti minutter senere ble Chong byttet ut.

DÅRLIG DAG PÅ JOBBEN: Tahith Chong bommet på åpent mål og ble deretter byttet ut av Ole Gunnar Solskjær. Foto: PAVEL MIKHEYEV / X03431

Da hadde Astana rukket å score enda et mål, denne gangen takket være et selvmål av Manchester United-debutant Di’Shon Bernard (18), som bare et kvarter tidligere hadde sluppet med skrekken etter et mislykket klareringsforsøk som snek seg like over tverrliggeren.

– Det kan hende dere får se starten på noe spesielt, sa Solskjær før kampen, der han stilte med en historisk ung startoppstilling.

Med en snittalder på 22 år og 26 dager stilte Ole Gunnar Solskjær med klubbhistoriens yngste lagoppstilling i en europeisk turnering. Tallet hadde vært mye lavere hvis ikke veteranen Lee Grant (36), vanligvis tredjekeeper, hadde fått sin aller første kamp i mål.

Astana, som sto uten poeng og med 1–13 i målforskjell før dette oppgjøret, så lenge ut til å være en motstander langt innenfor rekkevidde for United-talentene, som hadde full kontroll frem til Chongs kjempebrøler i det 55. minutt, Astanas utligning og Bernards selvmål.

SCORET SELVMÅL: Di’Shon Bernard, som her får en beskjed av keeper Lee Grant, fikk en uheldig debut for Manchester United. Foto: PAVEL MIKHEYEV / X03431

Midtbaneduoen James Garner (18) og Dylan Levitt (19) var kanskje de mest imponerende av de mange tenåringene på banen, men de skulle etter hvert bli kraftig overskygget av lagkameratenes mindre imponerende prestasjoner.

Tapet betyr at AZ Alkmaar kan ta over tabelltoppen ved seier mot Partizan torsdag kveld. Jonas Svensson og Fredrik Midtsjøs lag besøker da Old Trafford om to uker for å gjøre opp om gruppeseieren, som kan være viktig for å unngå tøff motstand i første Europa League-utslagsrunde i februar.

