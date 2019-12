TILBAKE PÅ LSK-TRENING: Lillestrømlingen Tom Nordlie i aksjon under sin første trening i LSK-hallen i går etter at han ble presentert som LSK-trener for halvannen uke i går. Foto: Fredrik Hagen

Dette koster Lillestrøms «Nordlie-gambling»: Får bonus på 200.000

LILLESTRØM (VG) Lillestrøm betaler ingenting til Skeid for at de frigir Tom Nordlie (57) umiddelbart. Trenerveteranen er sikret en månedslønn pluss en bonus på 200.000 om Lillestrøm greier plassen.

Ifølge VGs kilder ligger totalen på rundt 300.000 kroner for at 57-åringen jobber i åtte dager – seks treninger og to kamper – hvis LSK forblir et eliteserielag. Trenervikariatet er over etter returmøtet mot Start fra OBOS-ligaen på Åråsen onsdag 11. desember.

Da har Lillestrøm også den økonomiske fasiten i hånd for grepet med å fjerne Jörgen Lennartsson, betale svensken etterlønn og ansette Nordlie på korttidskontrakt.

– Det er langt, langt dyrere å rykke ned. Hvis vi klarer plassen, har det vært en god investering, sier sportssjef Simon Mesfin om regnestykket, uten å ville gå i detaljer på hva det koster.

VG vet at Nordlie hadde en klausul i Skeid-kontrakten at han kunne kjøpes ut for 350.000 kroner dersom en klubb han kunne tenke seg kom med tilbud. Men Lillestrøm slipper å kompensere Oslo-laget for å overta Nordlie. I stedet er avtalen med nedrykksklare Skeid terminert og tiden på Nordre Åsen er over.

– Det skulle ikke koste noe for Lillestrøm. Jeg har ikke gjort dette for pengenes skyld, men gjort utfordringen med hjertet, sier Nordlie – som med et smil overfor VG kaller løsningen «holdbar» for LSK.

Han måtte si fra seg desemberlønnen i Skeid, men den betaler naturligvis Lillestrøm (og trolig vel så det) for den kommende måneden og er altså på rundt 100.000 kroner.

– Skeid var positive med en gang for å komme frem til en ordning, men før vi kom så langt, avklarte Skeid og Tom seg mellom. Og på samme måte som det ble effektivt med Skeid, ble det veldig effektivt med Tom. Han motiveres ikke av penger for å være med å redde LSK, sier Simon Mesfin.

Sluttpakke på rundt 1,5 millioner

Det er styreleder Morten Kokkim som har gjort forhandlingene med Lennartssons representant. De kom til enighet tirsdag formiddag. Etter det VG har grunn til å tro må Lillestrøm ut med rundt halvannen million for svensken, som er litt under det han ville hevet i årslønn om han hadde fullført kontrakten som gikk ut 2020.

Lillestrøm står overfor et tøft regnskapsår etter å ha budsjettert med et spillersalg på seks-syv millioner kroner, fortrinnsvis for midtbanespiller Ifeanyi Mathew. Men han forble LSK-spiller også gjennom høsten. Det vil gi underskudd på Åråsen.

– Økonomien blir ikke bedre av å avvikle forholdet med Jörgen. Beløp har jeg ikke noe kommentar til, sier Kokkim og vil ikke gå i detaljer om underskuddet før det legges frem på årsmøtet i februar.

På spørsmål om Lennartsson hadde fått fullføre neste sesong, sett at Lillestrøm hadde fått resultathjelp til å berge plassen etter 0–0 mot Sarpsborg, svarer sportssjef Mesfin:

– Den vurderingen har ikke blitt tatt. Vi var enige om en grundig evaluering etter sesongen, og den tar vi nå også. Men vi har ikke noe konklusjon, så det blir vanskelig for meg å si.

Fikk tilskuere på trening

Tirsdag ettermiddag hadde Nordlie sine første arbeidstimer på feltet. Et 100-talls tilskuere og flere medier fulgte innendørsøkten i LSK-hallen, der Nordlie i rød treningsoverall styrte forflytningsøvelser og predikerte sin form for angrepsfotball. Han kaller troppen «brukbart rustet» for hans filosofi.

– Jeg må gi litt avkall på ideer jeg skulle hatt om jeg skulle vært her over tid. Så jeg må frem det beste i noen grunntanker jeg har, sier Nordlie til VG.

Han var selv til stede på Åråsen sist Lillestrøm var i kvalik – i 1990 som regjerende seriemester – og husker «folk grein på tribunen» da plassen ble sikret. Nå spiller Kanarifuglene for sin 46. sesong i toppdivisjonen mot Start. Etter møtet i Kristiansand vil Nordlie helst ha med seg mål til hjemmekampen:

– Det er bedre å ligge under 1–2 enn å ha 0–0 fra det første møtet. Men dette tar vi når det kommer. Tar ett minutt av gangen, insisterer Nordlie.

Lillestrøm har brukt mentaltrener i tidligere perioder denne sesongen. Det grepet tar ikke Nordlie nå.

– Den jobben tar du selv?

– Japp. Men det handler litt om tiden, sier Tom Nordlie.

Publisert: 03.12.19 kl. 19:07

