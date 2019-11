GOD KJEMI: Lars Lagerbäck har gitt Tarik Elyounoussi mye tillit som norsk landslagssjef. Foto: Cornelius Poppe, NTB scanpix

Profiler tror Lagerbäck fortsetter som Norges landslagssjef

ATTARD (VG) Tarik Elyounoussi (31) og Sander Berge (21) tror begge at Lars Lagerbäck (71) vil forlenge kontrakten med Norges Fotballforbund utover neste sommer.

– Jeg tror han er med videre. Vi har mange unggutter som er på vei oppover. Jeg tror han trigges av det – at han har lyst til å være med på å videreutvikle disse ungguttene – og følelsen av å få Norge til et mesterskap, når det norske folk har tørstet etter det. Jeg både håper og tror at han er med litt til, sier Elyounoussi til VG etter Norges 2–1-triumf over Malta.

Der tangerte Lagerbäck seiersprosenten til Egil «Drillo» Olsen – men 71-åringens kontrakt går ut neste sommer. Svensken har et stående tilbud fra Norges Fotballforbund om forlengelse og har lovet å svare ja eller nei innen kort tid.

– Vi, spillerne, har uttrykt at vi er veldig fornøyd med ham og at vi veldig gjerne vil ha ham med videre. Han sa at han satte veldig stor pris på det – men han har også sine egne tanker om dette. Vi håper virkelig at han er med videre, for vi har mye bra på gang, sier Elyounoussi, som syns det blir lettere å forlenge sin egen landslagskarriere hvis Lagerbäck fortsetter som sjef.

– Laget sprudler

Midtbanedirigent Berge fikk landslagsdebuten av Lagerbäck i det som var svenskens første kamp i jobben: Belfast-møtet med Nord-Irland i mars 2017. Mot Malta på mandag spilte 21-åringen sin 20. kamp og var banens beste på VG-børsen.

Nå forteller Berge at han stiller seg bak vurderingen til Elyounoussi som går på at Lagerbäck kommer til å fortsette som Norges sjef.

– Den deler jeg. Jeg står veldig klart bak Lars. Jeg tror det er stor optimisme i gruppen om at han fortsetter. Det er det vi alle har forsøkt å «pushe» for. Vi er veldig glad i Lars. Han er en fantastisk trener med en ro og en klar identitet som vi stoler veldig på, sier Berge til VG.

– Det er mange som sier at dere har pushet på. Er det små kommentarer eller har dere gjort noe spesielt for å gi ham beskjed?

– Det går på små kommentarer, det folk har sagt til pressen, til ham og den kjemien du ser på treningsfeltet. Laget sprudler jo. Vi er veldig glad for å jobbe med ham og resten av teamet.

BRA FORHOLD: Berge fikk landslagsdebuten av Lagerbäck. Her er de to under en trening på Ullevaal sist måned. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

– Store sjanser for EM

Både Berge og Elyounoussi ser nå mot EM-playoffen. I slutten av mars kommer Serbia til Ullevaal. Vinner Norge den matchen, venter det en finale mot enten Skottland eller Israel. Den eventuelle finalen vil også bli spilt på Ullevaal.

Elyounoussi mener muligheten for at det norske landslaget kvalifiserer seg til det som eventuelt blir nasjonens første mesterskapet på 20 år, er god.

– Jeg tror vi har store sjanser. Vi har Serbia hjemme på Ullevaal i mars. Der er vi bra. Vi har ikke tapt der på lenge. Det er to kamper. Vinner vi dem, er vi i et mesterskap. Vi har ikke vært der på mange år. Når vi først har muligheten, skal vi gjøre alt i vår makt for å komme dit, sier 31-åringen.

Publisert: 22.11.19 kl. 20:58

