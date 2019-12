GULLGUTTEN: Ole Gunnar Solskjær (t.h.) har klart å få det beste ut av Marcus Rashford i Manchester United. Foto: Phil Oldham / PA Images

Slik har Rashford forvandlet seg under Solskjær: – Jeg elsker å se det

MANCHESTER (VG) Marcus Rashford (22) ser omsider ut til å oppfylle forventningene som har vært knyttet til ham i flere år. Forvandlingen under Ole Gunnar Solskjær (46) har vært spektakulær.

Nå nettopp

Den lokale Manchester-gutten var bare 18 år da han ble en stjerne over natten. Det har snart rukket å bli fire år siden han, i februar 2016, gjorde sitt inntog på Manchester Uniteds førstelag under Louis van Gaal med fire scoringer på sine to første kamper.

En storscorer så ut til å være født, men den virkelige eksplosjonen lot vente på seg: Fem seriemål i 2015/16-sesongen ble etterfulgt av nye fem i 2016/17, syv i 2017/18 og ti i 2018/19. Ikke superstjerne-tall.

les også Mourinho og Solskjær med felles hyllest

Men denne sesongen, og til tross for at Manchester United har slitt, ser Rashford ut til å ha knekt koden. Etter bare 15 kamper har han scoret ni mål i Premier League – bare ett unna rekorden over en hel sesong.

Teller man med assists er det bare Jamie Vardy (17) og Tammy Abraham (14) som har flere målpoeng enn Rashfords 13 i Premier League denne sesongen.

– Gutten er 22. I kveld spilte han som om han var i hagen sin med vennene sine. Han nyter det bare. Noen ganger er det kanskje for mye press og forventninger på ham, men vi forventer mye av ham, for han har vist det så mange ganger, sier Ole Gunnar Solskjær etter at Rashford scoret to mål i 2–1-seieren over Tottenham.

Nordmannen ser ut til å ha spilt en nøkkelrolle i angriperens forvandling. Det er bare å ta en titt på tallene hans under nordmannen sammenlignet med hvordan han gjorde det under forgjengeren José Mourinho, som i rollen som Tottenham-sjef fikk se beviset på Rashfords utvikling på nært hold.

Under portugiseren scoret Rashford 15 mål på 81 seriekamper. Under Solskjær har han allerede rukket å score 16 mål på bare 34 seriekamper. Målsnittet har skutt i været fra 0,19 til 0,47 per kamp.

les også Solskjær tok frekk hevn mot journalist: – Har sikkert sine egne kilder

Til Mourinhos forsvar har 22-åringens beste prestasjoner kommet fra venstrekanten, posisjonen han selv bedyret at spilleren var best i da han var United-manager.

– Jeg er ikke her lenger, så dere må stille disse spørsmålene til Ole. Jeg tror nok han er enig med meg, men det er ikke viktig for meg nå, svarte han på spørsmål om Rashford etter å ha tapt i comebacket sitt på Old Trafford.

Noen vil påstå at Mourinho endelig fikk det beste ut av Rashford gjennom sin tilstedeværelse som motstanderlagets manager. Forholdet mellom de to skal ikke ha vært det beste da de var i samme klubb. Engelske aviser skrev dagen derpå at gamlesjefen ble «ydmyket» av sin tidligere elev:

Solskjær var forståelig nok langt mer lysten på å snakke om den brennhete angriperen, som kunne scoret både tre og fire med litt mer hell og presisjon i avslutningene sine.

– Han spiller uten frykt for å miste ballen. Jeg elsker å se det. Det er det Manchester United-fansen elsker, å se vinger eller spisser spille med mot, sier nordmannen.

– Du kan definere spillere ut fra de som venter på at ting skal se, og de som får ting til å skje. Han fikk ting til å skje. Gjennom bevegelsene sine, avgjørelsene sine, han var direkte og positiv. Det er flott å se. Han kan gå på utsiden og innsiden. Jeg er veldig fornøyd med hvordan han har modnet, fortsetter Solskjær.

les også Mourinhos spark mot Solskjær: – En dukke

– Han spiller så mange kamper, så man kan ikke forvente at han skal løpe sånn i hver kamp. Jeg vet at fansen skulle ønske det, og vi skulle ønske det, men det er naturlig at han ikke alltid kan spille på dette nivået. Men det som er bra, er at han er ung, så han kan restituere seg til lørdagen.

Da blir Rashford den viktigste brikken i Solskjærs angrep når de skal prøve å kontre Pep Guardiolas Manchester City i senk på Etihad Stadium.

Publisert: 07.12.19 kl. 13:25

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 15 14 1 0 37 – 14 23 43 2 Leicester City 15 11 2 2 35 – 9 26 35 3 Manchester City 15 10 2 3 43 – 17 26 32 4 Chelsea 15 9 2 4 30 – 21 9 29 5 Wolverhampton Wanderers 15 5 8 2 21 – 17 4 23 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om