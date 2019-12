For noen triumfer. Nå fortjener han litt ro.

GIANT KILLER: Først tok han José Mourinhos Tottenham, deretter fikk Pep Guardiolas Manchester City gjennomgå. Foto: GETTY/PA PHOTOS

(Manchester City – Manchester United 1–2) I fire måneder er det snakket om at Ole Gunnar Solskjær snart kan få sparken. De tre siste dagene har han sparket tilbake.

Hvis det noen gang var tvil: Solskjær skal feire jul i Manchester.

I løpet av 70 timer satte han på plass José Mourinho og Pep Guardiola, århundrets to største managernavn.

Snakk om å stikke fingeren i øyet på kritikerne. Hver uke kan man høre og se hånlige kommentarer; tror virkelig Manchester United at Ole Gunnar Solskjær er mannen som skal bygge opp denne storklubben igjen?

Det vil ikke bli stilt like mange syrlige spørsmål de neste dagene.

Det er ikke sikkert Solskjær klarer det. Det er langt dit, og fortsatt er han fersk som manager på dette nivået. Men slike kvelder kan bidra til at han blir værende der. De kan endre alt. Både spillerne, og klubbledelsen, vil få ny tro på det Solskjær snakker om.

Han har rukket å slå store navn som Guardiola, Mourinho, Mauricio Pochettino, Maurizio Sarri, Thomas Tuchel, Unai Emery, Brendan Rodgers og Frank Lampard i løpet av et snaut år som United-sjef.

Men dette var den mest overbevisende seieren, også mer imponerende enn PSG. City har vunnet 72 av 92 kamper på Etihad under Pep Guardiola, Solskjær påførte ham det åttende hjemmenederlaget.

Fremdeles har Manchester United hatt en vanskelig høst, fremdeles sliter United mot antatt lettere motstandere og det kan se annerledes ut igjen etter møtet med Everton neste søndag.

Men akkurat nå fortjener Solskjær å nyte i noen dager. Dessuten fortjener han litt ro, og respekt for det han tross alt har fått ut av en skadeutsatt og tynn stall.

United nærmer seg det som kan kalles et fullt lag igjen, minus Paul Pogba, og de første 45 minuttene er noe av det beste laget har gjort under Solskjær.

Riktignok har vi sett lynkjappe kontringene før, men det var kombinert med sjelden fryktløs modenhet. United-spillerne kjørte frem brystkassen, våget å holde i ballen og hadde ingen overdreven respekt for en normalt overlegen motstander.

Rivjernet Scott McTominay er aldri redd for noen og i ferd med å bli en stjerne under Ole Gunnar Solskjær. Den unge skotten gjør laget bedre, og han gjør midtbanekollega Fred mye bedre.

VARM GLEDE: Keeper David de Gea gir Ole Gunnar Solskjær en seiersklem. Foto: OLI SCARFF / AFP

Det er nesten umulig å komme forbi Aaron Wan-Bissaka, veldig vanskelig å komme forbi Harry Maguire og Victor Lindelöf og på den andre siden av banen løper de kjappe beina til Marcus Rashford og Daniel James fra de fleste.

Det skal ikke underslås at Manchester City dominerte stort i 2. omgang. Seieren kunne fort røket, men Solskjærs spillere holdt unna med enorm glød og entusiasme.

Selv så han forbausende rolig ut. Solskjær lar seg sjelden stresse. Han skjelles ut i mediene, men klager aldri. Han har vært plaget med masse skader, men klager aldri. Stallen ble ikke forsterket i særlig grad offensivt i sommer, men han klager aldri. Han leder United med stor verdighet.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Det snakkes hele tiden om at dette er et langtidsprosjekt, og det er et litt luftig ord i en så stor klubb. Manchester United må ha resultater mens det bygges, og nå er laget plutselig oppe på femteplass, bare fem poeng bak Chelsea på fjerde. Plutselig ser denne sesongen mer spennende enn skremmende ut.

Neste helg venter altså en annen type utfordring. Da forventes det at Manchester United skal vinne, hjemme mot et gjenfødt Everton, og det forventes seire i de påfølgende kampene mot Watford, Newcastle og Burnley.

Ole Gunnar Solskjærs lag har foreløpig ikke hatt et eget spill som duger for å male i stykker slike motstandere.

Kanskje kan to store seire være med å endre på det også?

Publisert: 08.12.19 kl. 03:48

