HISTORISK: Ingen har vunnet Gullballen flere ganger enn Lionel Messi. Her poserer han med sine seks trofeer. Foto: FRANCK FIFE / AFP

En seier for Messi. Og for historiebøkene.

En liten veggpasning med Luis Suárez før ballen plasseres uanfektet i hjørnet fra 16 meter.

Mer Lionel Messi blir det ikke.

Enkelt, men genialt.

Ingen kraft, men knallhardt.

Ikke noe maleri av et mål, men kunst likevel.

Måten han avgjorde søndagens møte med Atlético Madrid på, var den perfekte oppvarmingen til at han kvelden etter ble dekorert med Gullballen for sjette gang.

Det var på tide at fotballens beste mann fikk en til.

SIGNATURMÅL: Lionel Messi bredsider inn seiersmålet mot Atlético Madrid. Foto: Manu Fernandez / AP

Det er fire år siden Lionel Messi vant Gullballen sist, noe som forteller ganske mye om hva slags kåring dette er. Med ett eller to års unntak vil nok de fleste nøytrale mene at han egentlig har vært den beste hver sesong, men her handler det om å vinne de største finalene.

For første gang siden 2013 gikk Gullballen til en som ikke løftet Champions League-trofeet samme år.

Messi vant serien for åttende gang på 11 sesonger, han scoret 51 mål og hadde 22 målgivende på 50 Barcelona-kamper i 18/19-sesongen, hans lag var i cupfinalen (tap for Valencia) og semifinalen i Champions League. Med Argentina tapte han semifinalen i Copa America.

Argentineren var stort sett veldig god gjennom hele sesongen – som vanlig. Selvsagt var han ikke fantastisk i alle kamper, men ofte nok til at Gullballen er fullt fortjent.

Messi utvidet fotballen med kvaliteter vi ikke hadde sett før, og han gjør det fortsatt i en alder av 32. Han har total kontroll på seg selv og omgivelsene og ballen, og det i verdens største idrett, en av de vanskeligste å utføre, den alle har prøvd seg på. Naturligvis er Lionel Messi en av tidenes aller største idrettsutøvere.

DEN FØRSTE: Lionel Messi etter sin første Gullballen-seier, i 2009. Foto: FRANCOIS MORI / AP

Kanskje glemmer vi noen ganger hvor god han er, siden han gjør det samme igjen og igjen og igjen. Det geniale er for lengst blitt rutine.

Virgil van Dijk glemmer ikke. Minutter etter at han vant Champions League med Liverpool ble midtstopperkjempen spurt om sitt eget Gullballen-kandidatur. «Jeg mener Messi er den beste spilleren i verden. Så han fortjener den, så lenge han spiller,» svarte van Dijk.

Van Dijk ble nummer to, men betydde han enda mer for Liverpool enn Lionel Messi for Barcelona i forrige sesong? Mulig. Dessuten vant Liverpool over Barcelona i Champions League-semifinalen (4–3 sammenlagt etter at Liverpool vant 4–0 hjemme i returen).

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Men betyr det at van Dijk var bedre enn Messi i semifinalene? Tja. Den engelske journalisten og forfatteren Michael Cox, som tidligere drev nettstedet Zonal Marking og nå skriver for det store sportsnettstedet The Athletic, så 4–0-semifinalen på Anfield på nytt, tre uker etter at den ble spilt.

Konklusjon: Messi var «enestående» og skapte tre kjempesjanser alene. Med mål på én av dem, tyder det meste på at Barcelona hadde blitt Tottenhams finalemotstander.

Virgil van Dijk hadde også en kjempesesong, men disse kåringene er ikke lagd for forsvarsspillere. Målscorerne er og blir fotballens superstjerner, de som blender stemmegiverne. Bare fire av 64 vinnere har vært forsvarsspillere, Franz Beckenbauer (1972 og 1976), Matthias Sammer (1996) og Fabio Cannavaro (2006) – pluss én keeper, russiske Lev Jasjin i 1963.

Uansett hva man skulle mene om Gullballen og andre lignende kåringer i en lagsport: At Messi triumferte for sjette gang, føles som en liten seier for fotballens historiebøker.

Han må nesten stå igjen med flest gullballer i sin generasjon. Noe annet blir for dumt. Nå leder han 6–5 over Cristiano Ronaldo.

Avstanden burde vært større.

Publisert: 03.12.19 kl. 03:20

