MØTES: Alexander Sørloth (t.v.) og Trabzonspor og Fredrik Gulbrandsen (t.h.) og Basaksehir. Foto: AFP og EPA

Gulbrandsen og de «gamle menn»: – Upopulære, men imponerende

Istanbul Basaksehir kan ta sin første tittel noen gang. Trabzonspor kan vinne den tyrkiske ligaen for første gang siden 1984. Både Fredrik Gulbrandsen (27) og Alexander Sørloth (24) drømmer om gull.

Nå nettopp

– Begge klubbene drømmer om at de endelig skal vinne tittelen, sier Morten Galåsen, som står bak podkasten «Pyro & Pivo» og som har sett mye tyrkisk fotball. Dessuten er han Fenerbahce-supporter.

– Basaksehir er hatet av de andre klubbene og deres fans. De er såpass hatet at en del Fenerbahce-supportere heller håper at Galatasaray tar ligagullet.

En liten forklaring: Fiendskapen mellom de tre «gamle» Istanbul-klubbene Fenerbahce, Galatasaray og Besiktas er viden kjent. Og nå er Galatasaray den eneste av dem som har muligheten til å ta tittelen.

– Hvorfor er Basaksehir så lite populære?

– Det har mest med forbindelsen til myndighetene - og president Recep Tayyip Erdoğan i særdeleshet. Med dagens navn har klubben bare eksistert siden 2014 - men den ble grunnlagt i 1990 som İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sier Galåsen.

Fredrik Gulbrandsen melder til VG at han er skadefri etter å ha slitt med ribbein. Også Trabzonspors Alexander Sørloth skal være klar, ifølge tyrkiske medier.

– Sørloth er det store samtaleemnet i tyrkisk fotball denne sesongen, sier Galåsen.

Tyrkisk klubber er kjent for å hente europeiske toppspillere som har kommet litt over «middagshøyden».

– Men mens andre klubber ofte har mislyktes med dette, har Basaksehir lyktes, sier Galåsen.

– Så de er upopulære, men også imponerende, fortsetter han.

Blant Fredrik Gulbrandsens mer aldrende lagkamerater er brasilianske Robinho (36, eks. Real Madrid, Manchester City, Milan), Martin Skrtel (34, eks. Liverpool), Gaël Clichy (34, eks. Manchester City), Demba Ba (34, eks. Hoffenheim, Newcastle, Chelsea) og Gökhan Inler (35, eks. Napoli, Leicester).

Basaksehir har både to ligasølv og cupfinaletap de siste årene.

– Hvorfor er ikke fotballen stoppet i Tyrkia?

– Myndighetene står på at den skal fortsette, men de siste dagene har både Radamel Falcao fra Galatasaray og John Obi Mikel (Trabzonspor) vært ute og krevd at ligaen må ta corona-pause, forteller Morten Galåsen.

– Det er viktigere ting i livet enn fotball. Jeg føler meg ikke komfortabel med dette, og vil ikke spille fotball i denne situasjonen, skriver Mikel på Instagram.

Gullkampen drar seg til for alvor i tyrkisk Süper Lig, og her er det de to nåværende beste lagene - begge med 52 poeng - som møtes.

Alexanders Sørloths Trabzonspor har tapt bare én kamp på 15 siste ligakamper (11–3–1-fasit), og har vunnet ni av 13 hjemmekamper. Laget slo til med en 3-1-borteseier i hengekampen over Yeni Malatyaspor på onsdag.

Dermed har de én dags mer restitusjons-tid enn gjestene som torsdag slet seg til en 1–0-hjemmeseier over FC København i Europa League.

Fredriks Gulbrandsens Istanbul Basaksehir er på andreplass grunnet svakere målforskjell. En eventuell borteseier her vil bety tetplass. Og trolig en mental fordel i den jevne gullkampen. De har kun røket i én av 23 siste ligamatcher (15–7–1).

Publisert: 15.03.20 kl. 09:14

