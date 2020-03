KOMMER DET FOLK? Brann Stadion i april i fjor, før oppgjøret mot Strømsgodset. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Slik rammes klubbøkonomien: Forventer å tape to mill. per kamp

Eliteserieklubbene vil tape millioner hvis kamper må spilles for tomme tribuner. Rosenborg-Brann og Dag-Eilev Fagermos Vålerenga-debut mot Molde er godbiter som kan gå uten publikum i første runde.

Nå nettopp

– Vi vil tape cirka to millioner kroner per kamp. Det vil varierer fra kamp til kamp avhengig av motstander og når på året den spilles, sier Therese Rygg, leder for marked, kommunikasjon og samfunnsansvar i Brann.

– Hvor dramatisk er dette for Brann, mener du?

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Det er vanskelig å vurdere dramatikken per i dag, men blir dette langvarig vil det påvirke en allerede krevende økonomisk situasjon, svarer hun, og legger til at for Brann handler dette om å ta et viktig samfunnsansvar.

les også Opplysninger til VG: Her er corona-planene for Eliteserien

– Betydelig konsekvenser

RBK-leder Tove Moe Dyrhaug har ikke besvart VGs henvendelse, men det er ingen tvil om at trønderne vil merke det på lommeboken om det blir tomme Lerkendal-tribuner mot Brann 5. april.

RBK hadde 32,6 millioner kroner i publikumsinntekter i alle turneringer i fjor, og har budsjettert med «forsiktige» 24,7 millioner i år. I 2018 var tallet over 40 millioner kroner.

I 2018 hadde eliteserieklubbene i snitt 106 kroner i inntekt per tilskuer (solgte billetter):

Det er foreløpig uvisst hvordan coronaviruset vil ramme Eliteserie-starten. Ifølge Leif Øverland, direktør i Norsk Toppfotball, vil en avgjørelse komme tidligst i slutten av denne uken.

Slik er Eliteserie-starten: 1. RUNDE: Vålerenga-Molde Aalesund-Haugesund Stabæk-Odd Bodø/Glimt-Mjøndalen Sandefjord-Sarpsborg 08 Kristiansund-Start Rosenborg-Brann 2. RUNDE Sarpsborg 08-Bodø/Glimt Start-Aalesund Brann-Stabæk Mjøndalen-Sandefjord Odd-Strømsgodset Molde-Kristiansund Haugesund-Rosenborg Viking-Vålerenga Vis mer

For Strømsgodset, som sparker i gang eliteserien hjemme mot Viking, vil et folketomt Marienlyst komme på toppen av nyheten om at klubben ikke kom til enighet med sine investorer.

Vålerengas eventsjef Morten Nydal melder til VG at klubben prioriterer å finne løsninger fremfor å spekulere på nåværende tidspunkt.

Tonen er den samme i Ålesund.

les også Dramatisk for Strømsgodset: – Må få tilført kapital eller selge spillere

– Vi ønsker ikke å spekulere. Vi følger rådene som kommer fra NTF og NFF, sier administrerende direktør Geir S. Vik i Aalesund.

– Det vil gi betydelige konsekvenser for AaFK og norsk fotball hvis man kommer til at det skal gå for tomme tribuner, legger han til.

Lars Bohinens mannskap tar imot Haugesund i eliteseriecomebacket.

– Vi ønsker ikke å spekulere høyt om hva eventuelle tiltak vil bli og hvilke konsekvenser disse tiltakene kan få for oss nå, melder Viking-leder Eirik W. Henningsen, som ber om forståelse for at klubben ikke kan besvare alle mediehenvendelser.

Publisert: 12.03.20 kl. 05:48

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Les også

Fra andre aviser