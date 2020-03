SPISSER: Erling Braut Haaland og Joshua King i EM-kvalifiseringskampen mot Malta. Foto: Bjørn S. Delebekk

Nations League: Norge møter Østerrike, Romania og Nord-Irland

Erling Braut Haaland og det norske landslaget skal spille mot Nord-Irland, Romania og Østerrike i høstens Nations League - som kan gi en ekstrasjanse for å kvalifisere seg til fotball-VM i 2022. Sverige møter Frankrike, Portugal og Kroatia!

Norge er ranket som nummer 44 i verden. Østerrike er best ranket av motstanderne som nummer 26, Romania er nummer 37 og Nord-Irland nummer 36.

Mens Norge ikke har møtt Østerrike i kvalik siden 2002, var Romania motstander i fjorårets EM-kvalik og Nord-Irland i VM-kvalifiseringen i 2017 (2–0 tap borte og 1–0 seier hjemme).

Lars Lagerbäcks menn spiller som kjent EM-playoff på Ullevaal i slutten av denne måneden. Det er som følge av den første Nations League, der Norge vant sin gruppe i Liga C og rykket opp til Liga B.

Den neste Nations League går mot VM 2022. 12 lag får plass i et eget playoff - der tre lag får VM-billett i premie.

Det er de ti gruppe-toerne fra den vanlige VM-kvaliken, pluss de to beste Nations League-gruppevinnerne som ikke er direkte kvalifisert for VM eller har fått playoff-plass, som får plassene i playoff. Disse 12 lagene spiller to runder - så det blir bare tre lag igjen.

Her er alle Nations League-gruppene Liga A: * Gruppe 1: Nederland, Italia, Bosnia-Hercegovina, Polen. * Gruppe 2: England, Belgia, Danmark, Island. * Gruppe 3: Portugal, Frankrike, Sverige, Kroatia. * Gruppe 4: Sveits, Spania, Ukraina, Tyskland. Liga B: * Gruppe 1: Østerrike, Norge, Nord-Irland, Romania. * Gruppe 2: Tsjekkia, Skottland, Slovakia, Israel. * Gruppe 3: Russland, Serbia, Tyrkia, Ungarn. * Gruppe 4: Wales, Finland, Irland, Bulgaria. Liga C: * Gruppe 1: Montenegro, Kypros, Luxembourg, Aserbajdsjan. * Gruppe 2: Georgia, Nord-Makedonia, Estland, Armenia. * Gruppe 3: Hellas, Kosovo, Slovenia, Moldova. * Gruppe 4: Albania, Hviterussland, Litauen, Kasakhstan. Liga D: * Gruppe 1: Færøyene, Latvia, Andorra, Malta. * Gruppe 2: Gibraltar, Liechtenstein, San Marino. Vis mer

Liga A er best og består av 16 lag, mens Norge altså spiller i Liga B og har muligheten til å spille seg opp til nivå én til neste Nations League.

I Liga A kom Danmark og Island i samme gruppe - sammen med England og Belgia.

Sverige kom i en knallhard gruppe med Portugal, Frankrike og Kroatia. Portugal er regjerende europamester, mens Frankrike og Kroatia møttes i VM-finalen i 2018.

Samtlige seks kamper i denne Nations League spilles mellom september og november 2020:

Kampdag 1: 3.-5. september 2020.

Kampdag 2: 6.-8. september 2020.

Kampdag 3: 8.-10. oktober 2020.

Kampdag 4: 11.-13. oktober 2020.

Kampdag 5: 12.-14. november 2020.

Kampdag 6: 15.-17. november 2020.

Vinneren av Nations League blir kåret i juni 2021, når de fire gruppevinnerne i Liga A møtes til semifinaler og finale.

Her er gruppene i Liga B:

Gruppe 1:

Østerrike, Norge, Nord-Irland og Romania.

Gruppe 2:

Tsjekkia, Skottland, Slovakia, Israel.

Gruppe 3:

Russland, Serbia, Tyrkia og Ungarn.

Gruppe 4:

Wales, Finland, Irland og Bulgaria.

PS: Norge vant sin gruppe i Liga C i 2018 med 13 poeng foran Bulgaria med 11. Kypros og Slovenia endte på fem poeng.

