Lagerbäck om Nations League-trekningen: – Det føles helt okay

Erling Braut Haaland og det norske landslaget skal spille mot Nord-Irland, Romania og Østerrike i høstens Nations League - som kan gi en ekstrasjanse for å kvalifisere seg til fotball-VM i 2022. Sverige møter Frankrike, Portugal og Kroatia!

Norge er ranket som nummer 44 i verden. Østerrike er best ranket av motstanderne som nummer 26, Romania er nummer 37 og Nord-Irland nummer 36.

– Det føles helt okay, sier landslagssjef Lars Lagerbäck til VG.

– Jeg tror det er ganske jevne grupper, men Russland-gruppen er kanskje litt tøffere, sier Lagerbäck om gruppen som utenom Russland, består av Serbia, Tyrkia og Ungarn.

Mens Norge ikke har møtt Østerrike i kvalik siden 2002, var Romania motstander i fjorårets EM-kvalik og Nord-Irland i VM-kvalifiseringen i 2017 (2–0 tap borte og 1–0 seier hjemme).

– Det kan alltid diskuteres det å møte noen som har du nylig har møtt, men fotballmessig er det helt okay. Det er heller ingen lange reiser - Romania er det lengste. Det føles som helt overkommelig.

Lars Lagerbäcks menn spiller som kjent EM-playoff på Ullevaal i slutten av denne måneden. Det er som følge av den første Nations League, der Norge vant sin gruppe i Liga C og rykket opp til Liga B.

Lagerbäcks landsmenn i Sverige kom i gruppe med VM-finalistene Frankrike og Kroatia, samt europamester Portugal i det som må få betegnelsen «dødens gruppe».

– Det høres tøft ut, men samtidig er det en bra test og noe som gir god erfaring, sier Lagerbäck om det som hans kollega Janne Andersson står froan.

Den neste Nations League går mot VM 2022. 12 lag får plass i et eget playoff - der tre lag får VM-billett i premie.

Det er de ti gruppe-toerne fra den vanlige VM-kvaliken, pluss de to beste Nations League-gruppevinnerne som ikke er direkte kvalifisert for VM eller har fått playoff-plass, som får plassene i playoff. Disse 12 lagene spiller to runder - så det blir bare tre lag igjen.

Her er alle Nations League-gruppene Liga A: * Gruppe 1: Nederland, Italia, Bosnia-Hercegovina, Polen. * Gruppe 2: England, Belgia, Danmark, Island. * Gruppe 3: Portugal, Frankrike, Sverige, Kroatia. * Gruppe 4: Sveits, Spania, Ukraina, Tyskland. Liga B: * Gruppe 1: Østerrike, Norge, Nord-Irland, Romania. * Gruppe 2: Tsjekkia, Skottland, Slovakia, Israel. * Gruppe 3: Russland, Serbia, Tyrkia, Ungarn. * Gruppe 4: Wales, Finland, Irland, Bulgaria. Liga C: * Gruppe 1: Montenegro, Kypros, Luxembourg, Aserbajdsjan. * Gruppe 2: Georgia, Nord-Makedonia, Estland, Armenia. * Gruppe 3: Hellas, Kosovo, Slovenia, Moldova. * Gruppe 4: Albania, Hviterussland, Litauen, Kasakhstan. Liga D: * Gruppe 1: Færøyene, Latvia, Andorra, Malta. * Gruppe 2: Gibraltar, Liechtenstein, San Marino. Vis mer

Liga A er best og består av 16 lag, mens Norge altså spiller i Liga B og har muligheten til å spille seg opp til nivå én til neste Nations League.

I Liga A kom Danmark og Island i samme gruppe - sammen med England og Belgia.

Samtlige seks kamper i denne Nations League spilles mellom september og november 2020:

Kampdag 1: 3.-5. september 2020.

Kampdag 2: 6.-8. september 2020.

Kampdag 3: 8.-10. oktober 2020.

Kampdag 4: 11.-13. oktober 2020.

Kampdag 5: 12.-14. november 2020.

Kampdag 6: 15.-17. november 2020.

Vinneren av Nations League blir kåret i juni 2021, når de fire gruppevinnerne i Liga A møtes til semifinaler og finale.

Her er gruppene i Liga B:

Gruppe 1:

Østerrike, Norge, Nord-Irland og Romania.

Gruppe 2:

Tsjekkia, Skottland, Slovakia, Israel.

Gruppe 3:

Russland, Serbia, Tyrkia og Ungarn.

Gruppe 4:

Wales, Finland, Irland og Bulgaria.

PS: Norge vant sin gruppe i Liga C i 2018 med 13 poeng foran Bulgaria med 11. Kypros og Slovenia endte på fem poeng.

