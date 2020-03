HYLLES: Åge Hareide skal hylles for den jobben han har gjort for dansk fotball, men snytes trolig for en utrolig «verdensrekord». Foto: Bjørn S. Delebekk

Hareide skal hylles – men snytes trolig for «rekordforsøk»

Åge Hareide (66) kan ha ledet Danmark for siste gang. I så fall avslutter han med en enorm rekke på 34 kamper uten tap.

Hareide førte det danske landslaget til det som skulle vært sommerens EM-sluttspill, hans andre av to mulige mesterskap med Danmark.

Men nordmannens kontrakt utløper 31. juli i år, og tirsdag ble det klart at fotball-EM utsettes til 2021. Det danske forbundet (DBU) bekrefter at Hareide ikke vil lede Danmark i EM-sluttspillet.

– Hele verden har stoppet opp, folk mister arbeidsplassene, folk blir syke og folk dør. Det at jeg mister EM, blir veldig lite og ikke noe jeg tenker særlig på. Det er ergerlig, men denne situasjonen er ergerlig for langt flere enn meg. Det er veldig viktig å påpeke, sier Hareide.

Nordmannen ble nylig kåret til årets trener i Danmark for andre året på rad, og med Hareide som sjef på sidelinjen står det danske landslaget med den råsterke rekken på 34 kamper uten tap.

Totalt ledet han Danmark i 42 kamper. Det ga 21 seire, 18 uavgjort og tre tap. Det siste nederlaget kom mot Montenegro i oktober 2016.

Ifølge FIFA er Brasil og Spania de to landslagene med flest kamper uten nederlag, begge med 35. Brasil klarte bragden mellom 1993 og 1996, og ti år senere begynte Spanias like lange rekke. Mellom november 2006 og juni 2009 gikk også Spania 35 kamper uten å tape.

Danmarks landskamper mot Færøyene og England i mars er selvsagt avlyst. Ifølge danske Tipsbladet sier fotballdirektør i DBU, Jesper Møller, at han forventer at kampene i juni mot Sverige og Norge lider samme skjebne.

Viasats fotballekspert Jan Åge Fjørtoft henvender seg til DBU på Twitter og ber om at Hareide skal få én siste kamp som landslagssjef på hjemmebane:

– Kjære @DBUfodbold! EM er borte i 2020 Jeg håper at Åge Hareide får lede sitt landslag EN gang til i Parken. Nå faller treningskamper i juni bort grunnet enten PlayOff eller virus. Dere må finne en anledning til å gi en hyllest til en mann som har fått dere til to mesterskap, skriver Fjørtoft på Twitter.

Skulle Fjørtofts ønske oppfylles vil Hareide få muligheten til å tangere Spania og Brasils rekke på 35 kamper uten å tape, selv om noen vil påpeke at Danmark uansett ikke vil kunne stå igjen med noen ny «verdensrekord». Danskene tapte nemlig 0–3 mot Slovakia i en treningskamp 5. september 2018.

Dette danske laget besto imidlertid av en blanding av 2. divisjonsspillere og futsal-spillere, som følge av en spillerstreik i Danmark. Åge Hareide og assistenten Jon Dahl Tomasson ledet ikke laget.

Danmarks ubeseirede rekke med Hareide på sidelinjen 11.11.2016 4–1 mot Kasakhstan 15.11.2016 1–1 mot Tsjekkia 26.03.2017 0–0 mot Romania 06.06.2017 1–1 mot Tyskland 10.06.2017 3–1 mot Kasakhstan 01.09.2017 4–0 mot Polen 04.09.2017 4–1 mot Armenia 05.10.2017 1–0 mot Montenegro 08.10.2017 1–1 mot Romania 11.11.2017 0–0 mot Irland 14.11.2017 5–1 mot Irland 22.03.2018 1–0 mot Panama 27.03.2018 0–0 mot Chile 02.06.2018 0–0 mot Sverige 09.06.2018 2–0 mot Mexico 16.06.2018 1–0 mot Peru 21.06.2018 1–1 mot Australia 26.06.2018 0–0 mot Frankrike 01.07.2018 1–1 mot Kroatia* 09.09.2018 2–0 mot Wales 13.10.2018 0–0 mot Irland 16.10.2018 2–0 mot Østerrike 16.11.2018 2–1 mot Wales 19.11.2018 0–0 mot Irland 21.03.2019 2–2 mot Kosovo 26.03.2019 3–3 mot Sveits 07.06.2019 1–1 mot Irland 10.06.2019 5–1 mot Georgia 05.09.2019 6–0 mot Gibraltar 08.09.2019 0–0 mot Georgia 12.10.2019 1–0 mot Sveits 15.10.2019 4–0 mot Luxemburg 15.11.2019 6–0 mot Gibraltar 18.11.2019 1–1 mot Irland * I Russland-VM i 2018 tapte Danmark etter straffesparkkonkurranse i 8-delsfinalen mot senere finalist Kroatia, og denne kampen (1–1 etter ordinær tid og ekstraomganger) går inn i Hareides rekke. Vis mer

Jesper Møller vil nå finne en passende anledning for å hylle Hareide for den jobben han har gjort for dansk fotball siden han tok over som landslagssjef i 2016.

– Det gjør virkelig vondt at Åge ikke får fullføre EM-sluttspillet. Det har han fortjent, sier Møller til danske Ekstra Bladet og utdyper:

– For oss handler det nå om å finne et event eller en begivenhet hvor vi kan hylle Åge Hareide for den jobben han har gjort for dansk fotball. Det fortjener han virkelig.

Det er ikke første gang Hareide har blitt hyllet:

– Det er helt unike resultater han har skapt for dansk fotball. Det var store sko han skulle fylle etter Morten Olsen, men det klarte han med bravur. Det skal vi aldri glemme ham for, avslutter Møller.

DBU ansatte Hareides etterfølger allerede sommeren 2019. Det er tidligere FC Nordsjælland- og Mainz-trener Kasper Hjulmand som skal lede laget som Hareide kvalifiserte til to sluttspill av to mulige på sine fire år som landslagssjef.

PS! Rekken gjelder kamper over 90/120 minutter. I Russland-VM i 2018 tapte Danmark etter straffesparkkonkurranse i 8-delsfinalen mot senere finalist Kroatia. Kampen endte 1–1.

Publisert: 18.03.20 kl. 04:24

