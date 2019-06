arrow-left









expand-left arrow-right SÅNN SER DEN UT: Nils Arne Eggen i kjent positur, nå også foreviget utenfor Rosenborgs storstue.

Nå er Eggen-statuen avduket

TRONDHEIM/OSLO (VG) Her er den, statuen av trenerlegenden Nils Arne Eggen (77) utenfor Lerkendal stadion.

Erik Eikebrokk

Jonas Wikborg

Oppdatert nå nettopp







Plan for avdukingen 17.45: Seremonistart 17.55: Ole By Rise ønsker velkommen før NFF-president Terje Svendsen, Trondheim-ordfører Rita Ottervik, fulkesordfører Tore O. Sandvik og RBK-styreformann Ivar Koteng holder hver sine taler. 18.20: Dag og Torstein spiller fra scenen 18.25: Ola By Rise intervjuer kunstner Errol Fyrileiv 18.35: Statuen avdukes av Tove Moe Dyrhaug 18.37: Nils Arne Eggen taler Vis mer vg-expand-down

Med omkring én og en halv time til kampstart mellom Rosenborg og Vålerenga, fant den høytidelige avdukingen sted.

VG Live: Følg kampen fra klokken 20.00 her!

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Nils Arne Eggen er plassert på sokkel utenfor Lerkendal stadion.

– Det er litt stas, ja, jeg innrømmer det. For meg er det sånn at jeg står der som representant for mange dyktige mennesker, spesielt siden 1988 da den siste æraen startet, sa Eggen til VG før avdukingen i et lengre intervju som sto på trykk tidligere søndag.

Se deler av Eggens tale på Lerkendal søndag:

77-åringen er selv til stede på dagens store begivenhet, den som gjør ham til den siste i rekken av en rekke idrettsutøvere hedret med statue.

Stor oversikt: Her kan se hvor og hvem de andre norske idrettsutøverne på sokkel er

Det er få som har fortjent en statue like mye som mannen bak Go’fot-teorien.

Nils Arne Eggen ledet Rosenborg til 14 seriemesterskap (og Moss til ett), seks cuptriumfer og ble kåret til Årets trener syv ganger.

I tillegg ledet han Rosenborg til åtte strake Champions League-deltagelser mellom 1995 og 2002.

Han er ikke bare kjent for sin dyktighet på sidelinjen. Bare se her:

VG kommer tilbake med mer!

Publisert: 16.06.19 kl. 18:23 Oppdatert: 16.06.19 kl. 18:38