INGEN KUNST Å LE: Stefan Johansen (til v.) klatrer på Martin Ødegaard mens Stefan Strandberg (midten), Markus Henriksen (lengst til h.) og Ola Kamara (med ryggen til) koser seg under pasningsøvelse under siste trening før Færøyene - Norge på kunstgresset på kamparenaen søndag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Solbakken avviser lederproblemer - blir glad av å se Norge spille

TÓRSHAVN (VG) Norges gjentatte svikt de siste kampene forklares med mangel på ledertyper. Men FCK-trener Ståle Solbakken (51) mener det ser meget bra ut.

– Jeg har sett lag som er dårligere rustet med ledertyper enn det Norge-laget her kommer til å bli. Det er stort potensial i dette norske laget, sier Solbakken til VG før mandagens landskamp mot Færøyene.

Etter at to 2-0-ledelser er kastet vekk mot Sverige og Romania i lagets to siste kamper, har spillerne selv og landslagssjef Lars Lagerbäck vært frustrerte blant annet over manglende evne til å utføre strategien i avgjørende faser av kampene. På pressekonferansen etter treningen på Tórsvøllur, innrammet av mektige flomlyskastere, sa svensken til VG at han ideelt ville ha elleve hærførere på banen.

– Det er få av disse spillerne som er ledere på sine klubblag. Det er kun Markus Henriksen som er kaptein. Det kan være en forklaring på at vi er dårlige til å agere på banen, forklarte Lagerbäck da han forklarte svikten mot Romania, som ble beskrevet slik av VGTVs studio:

I Hamar Arbeiderblads podcast før årets sesong fortalte Solbakken om mangelen på lederskap i moderne fotball. Den tidligere landslagsspilleren og suksesstreneren i dansk fotball mener det endrer fotballen gradvis for hvert eneste år.

– Dette er litt slik samfunnet utvikler seg i omtrent alle land. Hvis du spør enhver fotballtrener, så savnes ledertyper. Det er færre av dem i fotballen generelt. Det er flere som tenker på seg selv enn kollektivet. Det å få laget til å skinne på bekostning av deg selv – de spillerne er det færre av både på en fotballbane og i samfunnet for øvrig, sier Solbakken, og bruker betegnelsen «se meg, se meg, se meg»-samfunnet.

Dagens norske landslag synes han likevel ser ut som en kollektiv enhet, og trekker frem flere enkeltspillere:

Kristoffer Ajer er «en leder med fremtiden foran seg».

Joshua King er «spiller foran på banen og tar større og større ansvar».

Sander Berge har en «majestetisk figur som kan være et samlingspunkt selv om jeg ikke vet hvor mye verbalt han leder».

Og Martin Ødegaard er «veldig på de andre hele tiden og viser med hele seg at han vil ha ballen».

SCORET: Martin Ødegaard jubler etter 2–0-målet mot Romania. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Solbakken mener at ettersom vi er på tampen av sesongen, med manglende matchrytme, blir flere spillere såpass slitne at de ikke «tenker klart» mot slutten av kampene. Så lanserer han en ny teori om hvorfor Ullevaal-publikumet er snytt for seirer i det siste.

– Jeg tror spillerne føler at de har mye på gang med et godt landslag, og at de blir dumdristige. Nå tror jeg det handler om å finne balansen mellom «nye Norge» offensivt og Lagerbäcks defensive struktur.

Poengtapene vanskeliggjør jakten på en av de to plassene i den pågående kvalifiseringen som gir billett til EM 2020. Solbakken medgir at «det blir vanskelig». Uansett tror han Færøyene beseires mandag i den TV 2-sendte kampen med kampstart 20.45.

– Jeg ble glad da jeg så Norge spille sist. Norge står mye sterkere enn folk tror, sier Solbakken.

Publisert: 10.06.19 kl. 04:20