IKKE HELT KLAR: Joshua King på benken under mandagens treningsøkt på Ullevaal Stadion Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

King sto over ny trening - friskmeldes til Romania-kampen

ULLEVAAL (VG) Joshua King (27) kommer rett fra ferie og har stått over landslagets to første treninger, men meldes klar til fredagens viktige EM-kvalifiseringskamp mot Romania.

Mindre enn 10 minutter siden







– Vi har kontroll, skriver A-landslagets manuellterapeut Thomas Ødegaard i en SMS til VG.

Norges fremste angrepsvåpen deltok ikke på søndagens uhøytidelige treningsøkt, og var heller ikke med da landslaget trente for fullt på Ullevaal mandag. Landslagssjef Lars Lagerbäck forteller at King har litt smerter i det ene låret.

les også Tarik pepres med SMS-ros – håper på karrierens beste kontrakt

– Joshua har litt såre bein. Vi gjør som alltid: Individualiserer belastning og trening til hver enkelt. Joshua har trent en god økt, men vi har styrt ham vekk fra fotball i dag, utdyper Ødegaard overfor VG.

Han sier videre at spissen skal trene med ball fra tirsdag.

Rekdal: - Kan slå begge veier

Joshua King spilte sin foreløpig siste kamp 12. mai, mot Crystal Palace, og har rukket en ferie før de viktige EM-kvalikkampene mot Romania og Færøyene. Lagerbäck er krystallklar på at Norge, som står med ett poeng etter to kamper, MÅ ta seks poeng i de to neste kampene.

les også King- og Ødegaard-hysteri før EM-kvalikkampene

– Hvordan har han fått trent etter Premier League-sesongen?

– Det er våre medisinere som har hatt kontakt med spillerne om hvordan de jobber. Vi har sagt at de som har hatt lange sesonger og har spilte mye, gjerne må ta ferie noen uker. Men så skal de også gjennomføre treninger, først og fremst fysisk, sier Lagerbäck.

– Vi vurderte å ta inn en gjeng før denne uken, men de fleste har løst det veldig bra. Mange har trent med sine tidligere klubber hjemme i Norge. Rapportene jeg har fått sier at spillerne har taklet dette bra.

MÅ HA SEKS POENG: Landslagssjef Lars Lagerbäck under mandagens trening på Ullevaal. Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Fotballekspert Kjetil Rekdal er usikker på hvordan Kings lange Premier League-sesong vil slå ut i de kommende landskampene.

– Etter en lang sesong har du kanskje litt vondt her og der, og han har kanskje litt behov for å hvile. At man har hatt en lang sesong kan slå begge veier. Noen reagerer optimalt, andre ikke. Kanskje får han ladet batteriene og får bort noen smeller. Men det er ingen tvil om at vi trenger en King i bra slag i disse to kampene, sier Kjetil Rekdal.

– Han er den desidert beste spissen vi har. Et norsk lag uten King er kraftig svekket, fastslår han.

PS! Også Tarik Elyounoussi sto over mandagens treningsøkt. Han hadde kamp med AIK søndag og gjennomførte isteden en restitusjonsøkt.

Publisert: 03.06.19 kl. 14:59