Belgia-suksessen Juklerød etterlyser landslagsledelsen: – Litt spesielt at jeg ikke er blitt sett på mer

Han innrømmer at han kunne være usynlig i Eliteserien. I debutsesongen i Belgia har Norges «ukjente» utenlandsproff Simen Juklerød (24) vært markant. Uten at det har brakt ham inn i Lars Lagerbäcks landslagstropp.

Juklerøds spill for seriefirer Royal Antwerp i det som ifølge UEFA-rankingen er Europas åttende beste liga (nederlandsk Æresdivisjon er til sammenligning nummer 11), har ført ham inn på årets lag hos TV-kanalen RTBF.

Han er garantert lagt merke til av andre klubber og hatt en betydelig prisøkning fra de omlag tre og en halv millionene Vålerenga fikk for ham i fjor sommer.

Og han er én dobbeltkamp unna Europa-spill neste høst om fortsettelsen ligger i Antwerpen.

– Jeg ble overrasket over at jeg startet første seriekamp. Jeg var på plass halvannen uke før sesongen startet og da kom jeg jo fra hele vårsesongen i Vålerenga. Etter det har jeg fått tillit. Det handler om tilfeldigheter og marginer og å ta sjansen hvis man får den, beskriver 24-åringen fra Bærum.

Han tror suksessen – som er oppsummert i videoen øverst – handler mye om at han brøt litt ut fra komfortsonen hjemme i Norge.

– Her går det bare i fotball. Jeg er sikkert mer konsentrert og fokusert. Det er blitt litt mer profesjonelt. Har bedre medspillere og møter bedre motspillere, oppsummerer Juklerød, som har spilt 39 av 40 ligakamper med grunnserie og sluttspill.

Deila: – Har egentlig alt

Nøyaktig det samme inntrykket har hans tidligere trener i Vålerenga, Ronny Deila. Han tror et miljøskiftet fikk enda mer ut av Juklerød.

– Fysisk har han egentlig alt: Han er rask, teknisk, sterk og stor. Det handlet bare om den siste, lille mentalitetsbiten, det å bli voksen nok, det å tenke på hvordan han kunne ta nye steg hele veien og være maks på hver trening, sier Vålerenga-treneren til VG.

Deila opplevde et par minneverdige scoringer da han satset på Juklerød som høyrekant høsten 2017 og spillerens «hemmelige» U-feiring stadig var å se:

Juklerød selv innrømmer at han svingte i Eliteserien for Vålerenga, alt fra å ha veldig gode kamper til å være det han kaller usynlig.

Det siste har han også tilsynelatende vært for landslagsledelsen; hverken hans brukbare målpoengstatistikk i Belgia eller spisskompetanse som landslagssjef Lars Lagerbäck garantert setter pris på (fysikk, størrelse og dødballfot) har brakt ham inn troppen.

Assistent Per Joar Hansen var i Belgia og så ham mot Sander Berge og senere seriemester Genk i fjor høst, og da scoret Juklerød denne:

– Da gikk et helt greit. Har de ikke sett flere kamper enn en, blir det vanskelig å bli tatt ut. Jeg vet hvordan Lagerbäck tenker, han har funnet gruppen han mener er best og vil ha kontinuitet. Men det er litt spesielt at jeg ikke er blitt sett på mer. Det synes jeg, mener Juklerød.

– Vi har sett ham like mye som vi ser de andre 30-35 spillerne vi følger, påpeker Per Joar Hansen overfor VG.

Enten har Birger Meling eller Haitam Aleesami lagt beslag på den venstre «lagerbäcken». En av de to har startet 14 av de 15 siste landskampene. Men skulle én av de to melde forfall til de kommende kampene mot Romania og Færøyene, kan Juklerød være først i køen.

– Det kan hende, melder «Perry».

Publisert: 05.06.19 kl. 13:00