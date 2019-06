Odd-Rashani sendte Kosovo til himmels på overtid

(Bulgaria – Kosovo 2-3) Håpet om EM-sluttspill lever i beste velgående for Kosovo, mye takket være en 26-åring som har vokst opp i Telemark.

Det så ut til å gå mot Kosovos tredje strake uavgjort i bortekampen mot Bulgaria mandag kveld, men så dukket en superinnbytter opp og stanget ballen i mål to minutter på overtid.

– Det er selvsagt veldig deilig. Det er jo veldig stort for meg, og for familien, og for kosovoalbanere i hele verden, sier Elba Rashani til VG.

Nå lever håpet om EM-sluttspill i beste velgående for Rashani og co, som også har muligheten til å kvalifisere seg gjennom Nations League.

– Det var en veldig viktig seier for oss. Nå kan vi kjempe på to fronter for å komme til EM, så har vi en semifinale i Nations League litt senere. Det har vært litt sånn at vi har fortjent bedre i de foregående kampene, men det avgjørende målet har bidratt, sier han.

Målet var hans fjerde scoring på syv kamper for landslaget til Kosovo.

– Jeg har blitt en slags joker på landslaget her. Akkurat nå så har jeg ikke så mange ord, det er stort for meg, sier han, og fortsetter:

– Det å komme fra en – med all respekt – litt mindre klubb i Norge, og så få spille på lag med spillere fra mange store ligaer og klubber, det er veldig gøy.

Det kan være en mulighet til å bli oppdaget av enda større klubber.

– Alle kamper blir jo sett. Det her er en litt større arena, men jeg har ikke tenkt noe lenger enn at jeg gleder meg veldig til å komme hjem til Odd og kjempe om å holde oss i toppen av Eliteserien, sier Rashani, som også var opptatt av hvordan det hadde godt med Norge, og ble glad for å høre at Norge hadde vunnet.

Rashani kunne nemlig spilt for både Norge og Sverige, men endte opp med å representere det kosovanske landslaget.

– Jeg ønsker Norge alt godt. Jeg føler meg like mye norsk, men selvfølgelig er det utrolig stort for meg en kveld som i dag å representere moderlandet mitt. Jeg vet at foreldrene mine er veldig stolte av meg, sier han.

PS! Bersant Celina, som flyttet til Drammen da han var to år, spilte hele kampen for Kosovo.

Publisert: 10.06.19 kl. 23:54 Oppdatert: 11.06.19 kl. 00:19