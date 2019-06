HØYT I SYSTEMET: Ed Woodward (t.v.), her med tidligere manager Sir Alex Ferguson. Foto: JOHN SIBLEY / REUTERS

Avis: Ed Woodward beholder overgangskontrollen i Manchester United

Manchester United er ikke forventet å ansette en sportsdirektør denne sommeren, ifølge Daily Mail.

Dermed vil direktør Ed Woodward fortsette å styre overgangene i Manchester United enn så lenge.

– Manchester United jakter en omstrukturering sentrert rundt det å finne en person som kan ha den overordnede kontrollen over overganger, men direktør Woodward har fortsatt til gode å finne en foretrukket kandidat. Han vil fortsette å styre med overgangene selv, skriver tabloidavisen.

Klubben skal ha hatt samtaler med eks-spillerne Rio Ferdinand, Darren Fletcher og Patrice Evra, men samtalene skal ha gått bort fra forslaget om en komité-lignende tilnærming som involverer flere tidligere spillere. United skal imidlertid fortsatt være åpen for å hente en sportsdirektør som kan ha base i klubbens kontorer i London, men er altså ikke forventet å ansette vedkommende denne sommeren.

Ed Woodward er riktignok ikke den eneste som trekker i trådene når Manchester United manøvrerer seg på overgangsmarkedet. Klubben har hentet én spiller, Daniel James for 18 mill pund, så langt sommeren 2019, og det skjedde på dette viset, ifølge Daily Mail.

Matt Judge forhandlet frem avtalen som Woodward signerte under på. Det er også duoen som har hatt overordnet kontroll på overgangene de siste vinduene.

Ole Gunnar Solskjær og assistent Mike Phelan har også sitt å si. Hvem som helst av de to kan nedlegge veto mot en overgang.

I tillegg hjelper sjefspeiderne Jim lawlor og Mick Court til for å finne potensielle spillere. De bruker et analyseteam for å plukke ut spillere som skal passe klubben.

I øyeblikket er det Aaron Wan-Bissaka som er mest aktuell for en overgang til Old Trafford. Manchester United skal allerede ha fått et 35 millioner pund-bud avslått, men 19-åringen skal etter sigende ønske seg til Solskjærs klubb. Palace har satt en prislapp på 60 mill. pund.

Publisert: 12.06.19 kl. 08:08